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Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков

Пилот Audi Джейми Грин отпраздновал победу в первой гонке финального этапа DTM сезона-2017 в Хоккенхайме.

Британец сумел опередить Максима Мартена на старте, переместившись на второе место. А спустя несколько кругов Джейми настиг обладателя поул-позиции Тимо Глока и обогнал экс-пилота Ф1.

После этого Джейми уверенно контролировал ход заезда и спокойно довел дело до виктории. На последнем круге в сражении за второе место еще один гонщик Audi Майк Рокенфеллер опередил Глока.

Четвертым финишировал Максим Мартен, а пятым стал Эдоардо Мортара – лучший среди пилотов Mercedes. Вице-лидер общего зачета-2017 Рене Раст довольствовался шестой позицией в итоговом протоколе. Десятку сильнейших замкнули Роберт Уикенс, Лукас Ауэр, Гэри Паффетт и Бруно Спенглер.

Лидер чемпионской гонки Маттиас Экстрём не набрал ни одного очка в первой гонке, финишировав 11-м.

Теперь ближайшим преследователем Экстрёма в таблице является Грин, который проигрывает шведу всего девять очков. На третьем месте располагается Раст с 13-очковым отставанием от лидера. Теоретические шансы на чемпионский титул есть и у Рокенфеллера, которого от Экстрёма отделяет 20 очков.

Таким образом, судьба чемпионского титула решится в воскресной гонке, но уже сейчас известно, что его выиграет один из пилотов Audi.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Джейми Грин
Audi Sport Team Rosberg
56.52,478
2.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Майк Рокенфеллер
Audi Sport Team Phoenix
+3,939
3.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Тимо Глок
BMW Team RMR
+5,666
4.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Максим Мартен
BMW Team RBM
+10,448
5.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Эдоардо Мортара
Mercedes-AMG Motorport BWT
+12,962
6.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Рене Раст
Audi Sport Team Rosberg
+14,752
7.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Роберт Уикенс
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
+16,196
8.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Лукас Ауэр
Mercedes-AMG Motorport BWT
+23,633
9.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Гэри Паффетт
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
+24,615
10.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Бруно Спенглер
BMW Team RBM
+25,027
11.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Маттиас Экстрём
Audi Sport Team Abt Sportsline
+25,764
12.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Нико Мюллер
Audi Sport Team Abt Sportsline
+26,371
13.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Марко Виттман
BMW Team RMG
+27,426
14.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Пол ди Реста
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
+29,288
15.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Том Бломквист
BMW Team RMR
+30,867
16.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Маро Энгель
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
+35,288
17.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Аугусто Фарфус
BMW Team RMG
+37,358
18.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Лоик Дюваль
Audi Sport Team Phoenix
+42,024

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   15-10-2017, 16:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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