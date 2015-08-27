Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков
Пилот Audi Джейми Грин отпраздновал победу в первой гонке финального этапа DTM сезона-2017 в Хоккенхайме.Британец сумел опередить Максима Мартена на старте, переместившись на второе место. А спустя несколько кругов Джейми настиг обладателя поул-позиции Тимо Глока и обогнал экс-пилота Ф1.После этого Джейми уверенно контролировал ход заезда и спокойно довел дело до виктории. На последнем круге в сражении за второе место еще один гонщик Audi Майк Рокенфеллер опередил Глока.Четвертым финишировал Максим Мартен, а пятым стал Эдоардо Мортара – лучший среди пилотов Mercedes. Вице-лидер общего зачета-2017 Рене Раст довольствовался шестой позицией в итоговом протоколе. Десятку сильнейших замкнули Роберт Уикенс, Лукас Ауэр, Гэри Паффетт и Бруно Спенглер.Лидер чемпионской гонки Маттиас Экстрём не набрал ни одного очка в первой гонке, финишировав 11-м.Теперь ближайшим преследователем Экстрёма в таблице является Грин, который проигрывает шведу всего девять очков. На третьем месте располагается Раст с 13-очковым отставанием от лидера. Теоретические шансы на чемпионский титул есть и у Рокенфеллера, которого от Экстрёма отделяет 20 очков.Таким образом, судьба чемпионского титула решится в воскресной гонке, но уже сейчас известно, что его выиграет один из пилотов Audi. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 56.52,478 2. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +3,939 3. Тимо Глок BMW Team RMR +5,666 4. Максим Мартен BMW Team RBM +10,448 5. Эдоардо Мортара Mercedes-AMG Motorport BWT +12,962 6. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +14,752 7. Роберт Уикенс Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me +16,196 8. Лукас Ауэр Mercedes-AMG Motorport BWT +23,633 9. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me +24,615 10. Бруно Спенглер BMW Team RBM +25,027 11. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline +25,764 12. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +26,371 13. Марко Виттман BMW Team RMG +27,426 14. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy +29,288 15. Том Бломквист BMW Team RMR +30,867 16. Маро Энгель Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy +35,288 17. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +37,358 18. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +42,024 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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