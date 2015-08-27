ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков Пилот Audi Джейми Грин отпраздновал победу в первой гонке финального этапа DTM сезона-2017 в Хоккенхайме. Британец сумел опередить Максима Мартена на старте, переместившись на второе место. А спустя несколько кругов Джейми настиг обладателя поул-позиции Тимо Глока и обогнал экс-пилота Ф1. После этого Джейми уверенно контролировал ход заезда и спокойно довел дело до виктории. На последнем круге в сражении за второе место еще один гонщик Audi Майк Рокенфеллер опередил Глока. Четвертым финишировал Максим Мартен, а пятым стал Эдоардо Мортара – лучший среди пилотов Mercedes. Вице-лидер общего зачета-2017 Рене Раст довольствовался шестой позицией в итоговом протоколе. Десятку сильнейших замкнули Роберт Уикенс, Лукас Ауэр, Гэри Паффетт и Бруно Спенглер. Лидер чемпионской гонки Маттиас Экстрём не набрал ни одного очка в первой гонке, финишировав 11-м. Теперь ближайшим преследователем Экстрёма в таблице является Грин, который проигрывает шведу всего девять очков. На третьем месте располагается Раст с 13-очковым отставанием от лидера. Теоретические шансы на чемпионский титул есть и у Рокенфеллера, которого от Экстрёма отделяет 20 очков. Таким образом, судьба чемпионского титула решится в воскресной гонке, но уже сейчас известно, что его выиграет один из пилотов Audi.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Джейми Грин

Audi Sport Team Rosberg

56.52,478

2.

Майк Рокенфеллер

Audi Sport Team Phoenix

+3,939

3.

Тимо Глок

BMW Team RMR

+5,666

4.

Максим Мартен

BMW Team RBM

+10,448

5.

Эдоардо Мортара

Mercedes-AMG Motorport BWT

+12,962

6.

Рене Раст

Audi Sport Team Rosberg

+14,752

7.

Роберт Уикенс

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

+16,196

8.

Лукас Ауэр

Mercedes-AMG Motorport BWT

+23,633

9.

Гэри Паффетт

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

+24,615

10.

Бруно Спенглер

BMW Team RBM

+25,027

11.

Маттиас Экстрём

Audi Sport Team Abt Sportsline

+25,764

12.

Нико Мюллер

Audi Sport Team Abt Sportsline

+26,371

13.

Марко Виттман

BMW Team RMG

+27,426

14.

Пол ди Реста

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

+29,288

15.

Том Бломквист

BMW Team RMR

+30,867

16.

Маро Энгель

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

+35,288

17.

Аугусто Фарфус

BMW Team RMG

+37,358

18.

Лоик Дюваль

Audi Sport Team Phoenix

+42,024

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 15-10-2017, 16:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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