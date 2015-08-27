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Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой

Пилот Prema Каллум Илотт отпраздновал победу во второй гонке заключительного этапа европейской Формулы 3 сезона-2017 в Хоккенхайме.

Каллум принял уверенный старт с поул-позиции, захватив лидерство в заезде. На протяжении всей дистанции гонки Илотт демонстрировал уверенность и хладнокровие. На финише британец опередил Максимилиана Гюнтера на 11 секунд.

Дополнил пьедестал почета для команды Prema Гуань Ю Чжоу.

Победитель первой гонки Джоэль Эрикссон довольствовался четвертой позицией, а пятым стал Джейк Хьюз.

Никита Мазепин закончил гонку шестым, как и первый заезд. Россиянин продлил серию очковых финишей до четырех.

Дополнили топ-десятку Педро Пике, Джехан Дарувала, Тадасуке Макино и Ральф Арон.

Чемпион сезона-2017 Ландо Норрис стартовал с седьмого места, но в шпильке на первом круге британец ошибся и откатился на 13-ю позицию. Норрис закончил гонку 11-м.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Каллум Илотт
Prema Powerteam
32.41,110
2.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Максимилиан Гюнтер
Prema Powerteam
+11,339
3.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Гуан Ю Чжоу
Prema Powerteam
+14,174
4.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Джоэль Эрикссон
Motopark
+14,707
5.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Джейк Хьюз
HitechGP
+23,183
6.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Никита Мазепин
HitechGP
+23,977
7.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Педро Пике
Van Amersfoort Racing
+25,279
8.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Джехан Дарувала
Carlin
+26,941
9.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Тадасуке Макино
HitechGP
+27,527
10.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Ральф Арон
HitechGP
+27,716
11.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Ландо Норрис
Carlin
+30,617
12.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Юри Випс
Motopark
+34,218
13.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Дэвид Бекманн
Motopark
+36,201
14.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Харрисон Ньюи
Van Amersfoort Racing
+38,520
15.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Джой Мэусон
Van Amersfoort Racing
+41,843
16.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Фелипе Другович
Van Amersfoort Racing
+43,957
17.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Девлин Дефранческо
Carlin
+44,532
18.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Мик Шумахер
Prema Powerteam
+46,041
19.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Марино Сато
Motopark
+47,272
20.
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Фердинанд Габсбург
Carlin
+1.29,606
Не классифицированы:
 
 
Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Кейван Андрес
Motopark
10 кругов

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   15-10-2017, 12:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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