Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой
Пилот Prema Каллум Илотт отпраздновал победу во второй гонке заключительного этапа европейской Формулы 3 сезона-2017 в Хоккенхайме.Каллум принял уверенный старт с поул-позиции, захватив лидерство в заезде. На протяжении всей дистанции гонки Илотт демонстрировал уверенность и хладнокровие. На финише британец опередил Максимилиана Гюнтера на 11 секунд.Дополнил пьедестал почета для команды Prema Гуань Ю Чжоу.Победитель первой гонки Джоэль Эрикссон довольствовался четвертой позицией, а пятым стал Джейк Хьюз.Никита Мазепин закончил гонку шестым, как и первый заезд. Россиянин продлил серию очковых финишей до четырех.Дополнили топ-десятку Педро Пике, Джехан Дарувала, Тадасуке Макино и Ральф Арон.Чемпион сезона-2017 Ландо Норрис стартовал с седьмого места, но в шпильке на первом круге британец ошибся и откатился на 13-ю позицию. Норрис закончил гонку 11-м. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Каллум Илотт Prema Powerteam 32.41,110 2. Максимилиан Гюнтер Prema Powerteam +11,339 3. Гуан Ю Чжоу Prema Powerteam +14,174 4. Джоэль Эрикссон Motopark +14,707 5. Джейк Хьюз HitechGP +23,183 6. Никита Мазепин HitechGP +23,977 7. Педро Пике Van Amersfoort Racing +25,279 8. Джехан Дарувала Carlin +26,941 9. Тадасуке Макино HitechGP +27,527 10. Ральф Арон HitechGP +27,716 11. Ландо Норрис Carlin +30,617 12. Юри Випс Motopark +34,218 13. Дэвид Бекманн Motopark +36,201 14. Харрисон Ньюи Van Amersfoort Racing +38,520 15. Джой Мэусон Van Amersfoort Racing +41,843 16. Фелипе Другович Van Amersfoort Racing +43,957 17. Девлин Дефранческо Carlin +44,532 18. Мик Шумахер Prema Powerteam +46,041 19. Марино Сато Motopark +47,272 20. Фердинанд Габсбург Carlin +1.29,606 Не классифицированы:
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