ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Каллум Илотт выиграл вторую гонку в Хоккенхайме, Никита Мазепин – шестой Пилот Prema Каллум Илотт отпраздновал победу во второй гонке заключительного этапа европейской Формулы 3 сезона-2017 в Хоккенхайме. Каллум принял уверенный старт с поул-позиции, захватив лидерство в заезде. На протяжении всей дистанции гонки Илотт демонстрировал уверенность и хладнокровие. На финише британец опередил Максимилиана Гюнтера на 11 секунд. Дополнил пьедестал почета для команды Prema Гуань Ю Чжоу. Победитель первой гонки Джоэль Эрикссон довольствовался четвертой позицией, а пятым стал Джейк Хьюз. Никита Мазепин закончил гонку шестым, как и первый заезд. Россиянин продлил серию очковых финишей до четырех. Дополнили топ-десятку Педро Пике, Джехан Дарувала, Тадасуке Макино и Ральф Арон. Чемпион сезона-2017 Ландо Норрис стартовал с седьмого места, но в шпильке на первом круге британец ошибся и откатился на 13-ю позицию. Норрис закончил гонку 11-м.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Каллум Илотт

Prema Powerteam

32.41,110

2.

Максимилиан Гюнтер

Prema Powerteam

+11,339

3.

Гуан Ю Чжоу

Prema Powerteam

+14,174

4.

Джоэль Эрикссон

Motopark

+14,707

5.

Джейк Хьюз

HitechGP

+23,183

6.

Никита Мазепин

HitechGP

+23,977

7.

Педро Пике

Van Amersfoort Racing

+25,279

8.

Джехан Дарувала

Carlin

+26,941

9.

Тадасуке Макино

HitechGP

+27,527

10.

Ральф Арон

HitechGP

+27,716

11.

Ландо Норрис

Carlin

+30,617

12.

Юри Випс

Motopark

+34,218

13.

Дэвид Бекманн

Motopark

+36,201

14.

Харрисон Ньюи

Van Amersfoort Racing

+38,520

15.

Джой Мэусон

Van Amersfoort Racing

+41,843

16.

Фелипе Другович

Van Amersfoort Racing

+43,957

17.

Девлин Дефранческо

Carlin

+44,532

18.

Мик Шумахер

Prema Powerteam

+46,041

19.

Марино Сато

Motopark

+47,272

20.

Фердинанд Габсбург

Carlin

+1.29,606

Не классифицированы:





Кейван Андрес

Motopark

10 кругов

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 15-10-2017, 12:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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