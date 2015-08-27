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Джейми Грин и Маттиас Экстрём получат штрафы на стартовой решетке второй гонки
Главные претенденты на чемпионский титул сезона-2017 DTM Джейми Грин и Маттиас Экстрём получат штрафы на стартовой решетке второй гонки в Хоккенхайме.
Победа Джейми Грина в первой гонке в Хоккенхайме,Маттиас Экстрём остался без очков
После квалификации Экстрём потеряет пять мест на старте гонки, а Грин – десять позиций.
Швед получил предупреждение за то, что вытеснил с трассы Маро Энгеля в восьмом повороте первой гонки. Это третье предупреждение для Экстрёма в сезоне, поэтому Маттиас лишится пяти мест на старте.
Джейми, в свою очередь, получил пятое предупреждение в кампании за то, что не оставил места на трассе Тимо Глоку на выходе из десятого поворота. Пятое предупреждение карается десятью позициями на старте следующей гонки.
Положение в турнирной таблице перед последней гонкой сезона-2017: Маттиас Экстрём 172 очка Джейми Грин 163 очка Рене Раст 159 очков Майк Рокенфеллер 152 очка © autosport.comХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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