ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ландо Норрис: Чемпионство в Ф3 поможет мне стать пилотом Ф1 Протеже McLaren Ландо Норрис прокомментировал завоевание чемпионского титула европейской Формулы 3 сезона-2017. Ландо стал чемпионом серии по итогам первой гонки заключительного этапа кампании на Хоккенхаймринге. Ландо Норрис досрочно стал чемпионом европейской Формулы 3 «Я рад стать чемпионом европейской Формулы 3. Максимилиан [Гюнтер] дышал мне в спину на протяжении всего сезона, – сказал Ландо. – Мне пришлось изо всех сил работать для достижения цели, а когда ты достигаешь цели, испытываешь особенное чувство. Carlin проделала фантастическую работу в этом году. В моем распоряжении была быстрая и конкурентоспособная машина с первого этапа, поэтому я благодарен Тревору [Карлину] и всей команде. Вообще это был невероятно успешный год. Я наслаждался работой на симуляторе в McLaren Technology Centre и посещал Гран При вместе с командой. Чемпионство в Ф3 поможет мне стать пилотом Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 15-10-2017, 04:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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