Ксавье Гавори: Владимир Чагин – самый харизматичный российский пилот в истории «Дакара»
На стартовавшем вчера международном форуме Russian Motorsport Forum AUTOSPORT.com.ru расспросил главу департамента по работе с участниками «Дакара» Ксавье Гавори о его целях на мероприятии в Москве, сюрпризах на маршруте самого престижного ралли-рейда и о многом другом.Для начала общий вопрос: какую цель вы преследуете на Russian Motorsport Forum?Мы уже давно не были в России: это наш первый визит с 2011 года, когда ралли «Шелковый путь» в последний раз был частью Серии «Дакар». Каждый год мы думали о возвращении в Россию, но никак не наступала подходящая возможность для этого.В «Дакаре» принимают участие гонщики из 60 стран. У России есть огромное историческое наследие в этих соревнованиях. Таким образом, мы считаем, что российские спортсмены должны получить больше информации о предстоящем «Дакаре». Именно поэтому мы здесь.Насколько важны для «Дакара» партнеры и спонсоры российских команд, которые приходят с ними вместе в спорт?Конечно, спортсменам важно работать со спонсорами, чтобы иметь возможность соревноваться на «Дакаре». Если говорить непосредственно о нас, то у нас нет прямых отношений с «Газпромом» или другими российскими компаниями, которые поддерживают отечественных спортсменов. Но то, что полезно для участника соревнований, полезно и для нас.Кого бы вы назвали самым известным и харизматичным российским гонщиком, принимавшим участие в «Дакаре»?Самым харизматичным российским пилотом я бы назвал Владимира Чагина. Владимир семь раз становился победителем «Дакара», а сейчас он является менеджером команды «КАМАЗ-Мастер», выигрывавшей гонку 13 раз из 16-ти попыток, занявшей 29 подиумных позиций из 48 возможных. Вот почему Чагин является самым харизматичным и известным российским пилотом «Дакара». Но он не один такой. Сейчас в России появляются и другие сильные гонщики как Сергей Карякин.Возможно, у вас есть какие-то сюрпризы на маршруте «Дакара-2018» для участников ралли-рейда?Самым большим сюрпризом будет факт возвращения Перу на карту соревнований. Маршрут ралли-рейда прокладывался через территорию Перу в 2012-м и 2013-м, но мы уже пять лет не приезжали в эту страну. Все участники рады тому факту, что в 2018-м мы возвращаемся сюда. Сюрпризами станут песчаные дюны, которые мы приготовим для участников соревнований в Перу. Но непростой маршрут будет также в Боливии и Аргентине. Кроме того, мы хотим провести информационную цепочку между «Дакарами» прошлых лет с современным «Дакаром» посредством телевизионных программ, социальных сетей. Я уверен, что это будет особенный выпуск легендарной гонки.Чего организаторы «Дакара» стараются добиться, используя социальные сети?Вне всяких сомнений, телевизионные показы до сих пор занимают огромную нишу в трансляции «Дакара», но социальные сети дают нам возможность распространить спорт среди новой молодой аудитории. В соцсетях мы будем публиковать короткие видеоролики, зрелищные фотографии. Кроме того, это позволит рассказать о необычных приключениях, случившихся в гонке, показать зрителей на этапах. В соцсетях мы сможем показать людям все то, что они не смогут увидеть по телевизору.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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