ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ксавье Гавори: Владимир Чагин – самый харизматичный российский пилот в истории «Дакара» На стартовавшем вчера международном форуме Russian Motorsport Forum AUTOSPORT.com.ru расспросил главу департамента по работе с участниками «Дакара» Ксавье Гавори о его целях на мероприятии в Москве, сюрпризах на маршруте самого престижного ралли-рейда и о многом другом. Для начала общий вопрос: какую цель вы преследуете на Russian Motorsport Forum? Мы уже давно не были в России: это наш первый визит с 2011 года, когда ралли «Шелковый путь» в последний раз был частью Серии «Дакар». Каждый год мы думали о возвращении в Россию, но никак не наступала подходящая возможность для этого. В «Дакаре» принимают участие гонщики из 60 стран. У России есть огромное историческое наследие в этих соревнованиях. Таким образом, мы считаем, что российские спортсмены должны получить больше информации о предстоящем «Дакаре». Именно поэтому мы здесь. Насколько важны для «Дакара» партнеры и спонсоры российских команд, которые приходят с ними вместе в спорт? Конечно, спортсменам важно работать со спонсорами, чтобы иметь возможность соревноваться на «Дакаре». Если говорить непосредственно о нас, то у нас нет прямых отношений с «Газпромом» или другими российскими компаниями, которые поддерживают отечественных спортсменов. Но то, что полезно для участника соревнований, полезно и для нас. Кого бы вы назвали самым известным и харизматичным российским гонщиком, принимавшим участие в «Дакаре»? Самым харизматичным российским пилотом я бы назвал Владимира Чагина. Владимир семь раз становился победителем «Дакара», а сейчас он является менеджером команды «КАМАЗ-Мастер», выигрывавшей гонку 13 раз из 16-ти попыток, занявшей 29 подиумных позиций из 48 возможных. Вот почему Чагин является самым харизматичным и известным российским пилотом «Дакара». Но он не один такой. Сейчас в России появляются и другие сильные гонщики как Сергей Карякин. Возможно, у вас есть какие-то сюрпризы на маршруте «Дакара-2018» для участников ралли-рейда? Самым большим сюрпризом будет факт возвращения Перу на карту соревнований. Маршрут ралли-рейда прокладывался через территорию Перу в 2012-м и 2013-м, но мы уже пять лет не приезжали в эту страну. Все участники рады тому факту, что в 2018-м мы возвращаемся сюда. Сюрпризами станут песчаные дюны, которые мы приготовим для участников соревнований в Перу. Но непростой маршрут будет также в Боливии и Аргентине. Кроме того, мы хотим провести информационную цепочку между «Дакарами» прошлых лет с современным «Дакаром» посредством телевизионных программ, социальных сетей. Я уверен, что это будет особенный выпуск легендарной гонки. Чего организаторы «Дакара» стараются добиться, используя социальные сети? Вне всяких сомнений, телевизионные показы до сих пор занимают огромную нишу в трансляции «Дакара», но социальные сети дают нам возможность распространить спорт среди новой молодой аудитории. В соцсетях мы будем публиковать короткие видеоролики, зрелищные фотографии. Кроме того, это позволит рассказать о необычных приключениях, случившихся в гонке, показать зрителей на этапах. В соцсетях мы сможем показать людям все то, что они не смогут увидеть по телевизору.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 14-10-2017, 23:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пилот Lotus Ромен Грожан рассказал о том, что его команда продолжает работать с прицелом на перспективу, несмотря на сложную финансовую ситуацию, проблемы с судебными разбирательствами и возможную... Подробнее С утра воскресенья на Гран При Монако идёт дождь, который к началу гонки только усилился. Поэтому дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности, за которой пелотон проведёт как... Подробнее В Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В мужском одиночном разряде отличился Сергей Сирант, который впервые стал первым, бронзовые медали у других приморских спортсменов... Подробнее 1 сентября многие дети впервые пойдут в школу. Новый рубеж в жизни для всех них, волнительное и радостное событие. В преддверии предстоящего учебного года футболисты "Луча-Энергии" посетили детский... Подробнее Роберто Мери одержал свою третью победу в Формуле Renault 3.5, блистательно переиграв соперников на сыром Хунгароринге... Подробнее Шведский гонщик Маркус Эрикссон заявил, что финиш на восьмом месте по итогам Гран При Австралии показал, на что он реально способен, поскольку в прошлом году ему сложно было продемонстрировать свой... Подробнее Приморская погода устроила командам настоящее испытание. В такой дождь с ветром не каждый собаку гулять отправить, а футболистам предстояло играть на победу. Несмотря на проливной дождь, зарядивший... Подробнее В Приморье стартовал молодежный слет здорового образа жизни – «СпортТур». Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в октябре-ноябре мероприятие пройдет в 10 муниципальных образованиях... Подробнее Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в... Подробнее 29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК... Подробнее