Volkswagen прекратил производство Scirocco - автоновости

Португальский завод Volkswagen собрал последний трехдверный хэтчбек Scirocco. Машина не имеет преемника, а ее место на конвейере занял субкомпактный кроссовер T-Roc. Трехдверка производилась с 2008 года.

Прекращение производства Volkswagen Scirocco связано с постоянно снижающемся интересом к трехдверным хэтчбекам. Например, такой же версии лишится следующее поколение Audi A3.

Прямого наследника у Volkswagen Scirocco нет, но ранее представители компании говорили о том, что это имя может быть возрождено для спортивного электромобиля.

«Мы можем использовать имя Scirocco, появившееся еще в 1974 году, только для спортивного двухдверного купе, — заявил в интервью Auto Express глава отдела разработок Volkswagen Фрэнк Уэлш. — Я думаю мы сделаем концепт на нашей электрической платформе. Это будет отличный и веселый автомобиль».

Благодаря архитектуре платформы MEB замена Scirocco получится компактной, но просторной внутри. Вероятнее всего, электрическое купе получит самый мощный вариант силовой установки, которая развивает 300 л.с. Запас хода должен составить не менее 500 километров.

