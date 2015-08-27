ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нестор Жиролами выиграл дебютную поул-позицию в WTCC Пилот Volvo Нестор Жиролами завоевал свою дебютную поул-позицию в WTCC на этапе в Китае. Дождь на автодроме в Нинбо прекратился перед самым началом квалификации, но на протяжении всей сессии гонщики выступали на дождевой резине. В суперпоуле Нестор проехал свой круг за 1.58,049. Ближайшим преследователем аргентинца стал Норберт Мичелис, уступивший ему 0,320 секунды. Третье место занял напарник Жиролами по Volvo Тед Бьорк, а четвертой позицией довольствовался Роб Хафф. Сумел пробиться в топ-пятерку и Габриэле Тарквини, заменяющий лидера общего зачета сезона-2017 Тьягу Монтейру в составе Honda, однако из-за ошибки на быстром круге итальянец проиграл времени Жиролами почти три секунды. Вторую половину десятки сильнейших составили Том Чилтон, Эстебан Геррьери, Ник Катсбург, Джон Филиппи и Янн Эрлахер, выступающий на Lada Vesta. Таким образом, представитель частной команды RC Motorsport примет старт с поул-позиции реверсивной решетки в воскресной гонке открытия.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 14-10-2017, 20:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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