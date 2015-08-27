Нестор Жиролами выиграл дебютную поул-позицию в WTCC
Пилот Volvo Нестор Жиролами завоевал свою дебютную поул-позицию в WTCC на этапе в Китае.Дождь на автодроме в Нинбо прекратился перед самым началом квалификации, но на протяжении всей сессии гонщики выступали на дождевой резине.В суперпоуле Нестор проехал свой круг за 1.58,049. Ближайшим преследователем аргентинца стал Норберт Мичелис, уступивший ему 0,320 секунды.Третье место занял напарник Жиролами по Volvo Тед Бьорк, а четвертой позицией довольствовался Роб Хафф.Сумел пробиться в топ-пятерку и Габриэле Тарквини, заменяющий лидера общего зачета сезона-2017 Тьягу Монтейру в составе Honda, однако из-за ошибки на быстром круге итальянец проиграл времени Жиролами почти три секунды.Вторую половину десятки сильнейших составили Том Чилтон, Эстебан Геррьери, Ник Катсбург, Джон Филиппи и Янн Эрлахер, выступающий на Lada Vesta. Таким образом, представитель частной команды RC Motorsport примет старт с поул-позиции реверсивной решетки в воскресной гонке открытия.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!