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Первые фото Карлоса Сайнса в униформе команды Renault

За неделю до начала гоночного уик-энда в Остине появились первые официальные фотографии Карлоса Сайна в форме Renault.

С Гран При США испанец присоединится к команде из Энстоуна, в которой будет выступать как минимум до конца сезона-2018.

Первые фото Карлоса Сайнса в униформе команды Renault

«Я очень рад присоединиться к команде и рассчитываю сразу взяться за дело, – цитирует Сайнса F1i. – Впереди много работы. В Остине для меня многое будет в новинку, мне предстоит познакомиться с большим количеством людей.

Понимаю, что на адаптацию потребуется время, но я сделаю все, чтобы освоиться как можно быстрее».

Первые фото Карлоса Сайнса в униформе команды RenaultХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   14-10-2017, 12:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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