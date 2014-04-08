Первые фото Карлоса Сайнса в униформе команды Renault
За неделю до начала гоночного уик-энда в Остине появились первые официальные фотографии Карлоса Сайна в форме Renault.С Гран При США испанец присоединится к команде из Энстоуна, в которой будет выступать как минимум до конца сезона-2018.«Я очень рад присоединиться к команде и рассчитываю сразу взяться за дело, – цитирует Сайнса F1i. – Впереди много работы. В Остине для меня многое будет в новинку, мне предстоит познакомиться с большим количеством людей.Понимаю, что на адаптацию потребуется время, но я сделаю все, чтобы освоиться как можно быстрее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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