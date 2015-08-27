Приморцев приглашают на марафон Mount Falaza Trail Ultra
Соревнования по трейлраннингу (бегу по пересеченной местности) пройдут в субботу, 14 октября, в районе села Анисимовка в Шкотовском районе Приморья. Старт марафону будет дан с известного горнолыжного комплекса «Грибановка», там же спортсмены и финишируют.
В этом году Mount Falaza Trail Ultra проводится уже третий раз. Мероприятие традиционно организовано в период бархатного сезона приморской тайги.
Как сообщили организаторы марафона, на данный момент регистрацию на участие в соревнованиях прошли более 80 человек, среди них есть и иностранцы.
«Если в прошлом году в гонке участвовали гости из Китая, то в этом году мы ждем жителей Нидерландов. А вообще в соревнованиях могут участвовать все желающие в возрасте от 16 до 60 лет, для этого нужно пройти процедуру регистрации либо в режиме онлайн, либо, за исключением дистанции Ultra, непосредственно на месте перед стартом марафона», – рассказал Алексей Чахлов.
По его словам, событие Mount Falaza Trail Ultra является уникальным – подобных спортивных соревнований в регионе нет.
«Само по себе мероприятие отличается тем, что бег проходит по промаркированному маршруту, что делает его сложнее, чем просто марафон. Mount Falaza Trail Ultra вошел в чрезвычайно популярную и престижную серию ультра-марафонов «Asia Trail Master». Победители на длинной дистанции получат квалификационные очки и дополнительные бонусы для дальнейшего участия в серии гонок уже за рубежом. То есть для кого-то это просто развлечение, а для кого-то – шанс достичь высоких результатов на международной спортивной арене», – рассказал организатор.
Участникам на выбор предложены три дистанции. Считается, что самый популярный маршрут среди туристов и начинающих спортсменов – 11 километров, дистанция для опытных спортсменов – 39 километров, а настоящий ультра-марафон начинается от 50 километров.
Напомним, Mount Falaza Trail Ultra входит в календарь главных событий Приморья, который ежегодно формирует региональный Туристско-информационный центр. Информация календаря публикуется на общественных порталах и в СМИ, а также рассылается по туристическим компаниям. Приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого организаторам необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, общественный интерес к нему, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Всю информацию можно получить, обратившись в офис Туристско-информационный центра Приморья.
По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, приобретая краевой статус, муниципальные мероприятия способствуют развитию территорий и пополнению местных бюджетов, а также формируют имидж всего Приморского края как интересного туристического направления.
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