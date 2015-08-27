Pirelli предложили приобрести трассу Интерлагос

Во время визита в Милан мэр Сан-Паулу Жоао Дориа встретился с главой Pirelli Марко Тронкетти Проверой. Одной из тем разговора стала возможная продажа автодрома Интерлагос итальянской шинной компании.Трасса в Сан-Паулу находится в государственной собственности. Из-за финансовых проблем в стране правительство уже не первый год ищет новых владельцев. В ноябре прошлого года были даже разговоры о продаже трассы Берни Экклстоуну.«У Pirelli большое представительство в Бразилии, как и в Формуле 1. По этой причине я хотел встретиться с президентом и обсудить вопрос приватизации трассы. Он сказал, что изучит данный вопрос с китайскими инвесторами, – цитирует Дориа La Gazetta dello Sport. – На что мы надеемся? Мы хотим продать автодром. К тому же штаб-квартира Pirelli в Южной Америке находится именно в Сан-Паулу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!