ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli предложили приобрести трассу Интерлагос Во время визита в Милан мэр Сан-Паулу Жоао Дориа встретился с главой Pirelli Марко Тронкетти Проверой. Одной из тем разговора стала возможная продажа автодрома Интерлагос итальянской шинной компании. Трасса в Сан-Паулу находится в государственной собственности. Из-за финансовых проблем в стране правительство уже не первый год ищет новых владельцев. В ноябре прошлого года были даже разговоры о продаже трассы Берни Экклстоуну. «У Pirelli большое представительство в Бразилии, как и в Формуле 1. По этой причине я хотел встретиться с президентом и обсудить вопрос приватизации трассы. Он сказал, что изучит данный вопрос с китайскими инвесторами, – цитирует Дориа La Gazetta dello Sport. – На что мы надеемся? Мы хотим продать автодром. К тому же штаб-квартира Pirelli в Южной Америке находится именно в Сан-Паулу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 14-10-2017, 07:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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