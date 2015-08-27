"Адмирал" выиграл "Сибирь"

Выдержав стартовый натиск сибиряков, во время которого за Бобкова сыграла перекладина, приморцы получили большинство – удалился Энлунд. Впрочем, справиться с Салаком с первого раза не получилось, хозяева выстояли и вновь ринулись в атаку. Подвел «Сибирь вновь Энлунд, который у борта чуть не оторвал ногу Саюстову, но судьи ограничились двухминутным штрафом. Две минут «моряки» нагружали Салака бросками, а когда оштрафованный игрок готовился выйти на лед, Ткачев первым успел на добивание, и открыл счет.
Выстояв после этого в меньшинстве «Адмирал» удвоил преимущество. Выскочивший со скамейки Бутузов отдал на Саюстова и Дмитрий заставил капитулировать Салака во второй раз.
К 9-й минут второго периода арбитры дважды оставляли «Адмирал» втроем, и оба раза наша команда сумела отбиться, а вот в расстановке 5 на 4 Ермаков сократил разрыв в счете.
Впрочем, Павел Макаренко через минуту охладил пыл хозяев классным кистевым броском в «девятку», а заодно отправил Салака на скамейку запасных.
Четвертую шайбу и вновь в большинстве, опять спасибо Энлунду, забросил Ткачёв, а с трибун раздался недовольный и продолжительный свист. До перерыва Бергстрём одну шайбу сумел отквитать.
В заключительном отрезке «Адмирал» уверенно сыграл в обороне и выиграл. Фредрик Стиллман начал с победы. «Адмирал» впервые в истории сумел победить в Новосибирске и забросить больше двух шайб за игру!
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
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