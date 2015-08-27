"Адмирал" выиграл "Сибирь"

Выдержав стартовый натиск сибиряков, во время которого за Бобкова сыграла перекладина, приморцы получили большинство – удалился Энлунд. Впрочем, справиться с Салаком с первого раза не получилось, хозяева выстояли и вновь ринулись в атаку. Подвел «Сибирь вновь Энлунд, который у борта чуть не оторвал ногу Саюстову, но судьи ограничились двухминутным штрафом. Две минут «моряки» нагружали Салака бросками, а когда оштрафованный игрок готовился выйти на лед, Ткачев первым успел на добивание, и открыл счет.

Выстояв после этого в меньшинстве «Адмирал» удвоил преимущество. Выскочивший со скамейки Бутузов отдал на Саюстова и Дмитрий заставил капитулировать Салака во второй раз.

К 9-й минут второго периода арбитры дважды оставляли «Адмирал» втроем, и оба раза наша команда сумела отбиться, а вот в расстановке 5 на 4 Ермаков сократил разрыв в счете.

Впрочем, Павел Макаренко через минуту охладил пыл хозяев классным кистевым броском в «девятку», а заодно отправил Салака на скамейку запасных.

Четвертую шайбу и вновь в большинстве, опять спасибо Энлунду, забросил Ткачёв, а с трибун раздался недовольный и продолжительный свист. До перерыва Бергстрём одну шайбу сумел отквитать.

В заключительном отрезке «Адмирал» уверенно сыграл в обороне и выиграл. Фредрик Стиллман начал с победы. «Адмирал» впервые в истории сумел победить в Новосибирске и забросить больше двух шайб за игру!





"Сибирь" (Новосибирск) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:4 (0:2, 2:2, 0:0).





12 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7011 зрителей. Судьи: Цыплаков, Кулёв





"Сибирь" (10): Салак (Красиков, 25:55-58:27); Наумов – Верещагин, Сигарёв – Закриссон – Бергстрём (2); Демидов – Игнатович, Энеруд – Энлунд (6) – Коньков-к; Алексеев – Беляков, Зырянов (2) – Шаров – Санников; Ермаков, Первушин – Основин – Ткаченко.





"Адмирал" (12+2 к.ш.): Бобков; Блум – Бартулис-к, Ткачёв – Саюстов – Александров; Моррисонн (2) – Курашов, Григоренко – Макаренко – Бутузов (2); Мнацян (4) – Земчёнок, Казаков – Райт – Жафяров; Саболич (2) – Махановский (2) – Манукян.





Голы:





0:1 Ткачёв (Райт, Александров, 14:36-бол)





0:2 Саюстов (Бутузов,19:00)





1:2 Ермаков (23:31-бол)





1:3 Макаренко (Курашов, Моррисон, 24:47)





1:4 Ткачёв (Блум, Бутузов, 35:09-бол)





2:4 Бергстрём (Основин, 36:01)





Броски: 32 (9+12+11) – 22 (11+8+3)





Вбрасывания: 36 (12+13+11) – 15 (4+6+5)





Блокированные броски: 16 (7+5+4) – 16 (4+5+7)





Силовые приемы: 7 (2+2+3) – 14 (5+5+4)





Пресс-служба ХК «Адмирал»