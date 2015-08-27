Официально: Брендон Хартли станет напарником Даниила Квята на Гран При США
Новозеландец Брендон Хартли выступит в составе команды Toro Rosso на Гран При США, заменив Пьера Гасли, который отправится на финальный этап Суперформулы в Сузуке.В 2009 и 2010 годах Хартли являлся участником Red Bull Junior и провел несколько тестовых сессий, в том числе в STR. Но в дальнейшем он был исключен из программы, что не помешало ему найти себя в гонках на выносливость. В сезоне-2015 новозеландец вместе с напарниками по Porsche Марком Уэббером и Тимо Бернхардом выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость.«Какое потрясающее чувство! – цитирует Хартли пресс-служба Toro Rosso. – Я не рассчитывал получить такую возможность, но никогда не отказывался от своей мечты выступить в Ф1.Я вырос и многому научился со времен работы с Red Bull и Toro Rosso. Пройдя через несколько тяжелых лет, я стал сильнее и решительнее.Хочу сказать огромное спасибо Red Bull за реализацию такой возможности и Porsche за разрешение совместить этот опыт с участием в WEC.Мне очень нравится трасса COTA. Я выступал здесь совсем недавно. Стараюсь не ждать слишком многого от дебюта в Ф1, но я готов к этому».Руководитель Toro Rosso Франц Тост добавил: «Мы рады подтвердить, что Брендон Хартли, который долгое время был частью семьи Red Bull в разных категориях, а также являлся тест-пилотом Red Bull Racing и Toro Rosso, выступит за нашу команду в Остине.Брендон является действующим победителем «24 часов Ле-Мана» и также лидирует в чемпионате WEC, который уже выигрывал в 2015 году. Мы очень рады, что он вернулся в нашу команду.Мы уверены, что благодаря опыту, полученному за прошедшие годы, он отлично справится с работой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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