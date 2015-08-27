Кубок России по спидвею среди пар разыграли в Приморье

В Приморском крае состоялся четвертый, решающий, этап Кубка России по гонкам на гаревой дорожке среди пар. По итогам финальных заездов судьи определили победителей. В пятницу, 13 октября, награды лучшим мотогонщикам вручил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.

Весь вечер на стадионе «Авангард» не умолкали трибуны – гости и жители Приморья напряженно следили за борьбой лучших спортсменов-спидвеистов страны. За право получить главный приз – Кубок России – сражались семь пар: по две от команд «Восток» (Владивосток), «Мега-Лада» (Тольятти) и «Турбина» (Балаково) и одна – от «Октябрьского» (Октябрьский). В состав команд вошли по три спортсмена, включая одного запасного. По словам организаторов, большинству из ребят – не больше 18 лет.

По итогам 21 заезда, в рамках каждого из которых гонщики должны были преодолеть четыре круга, были определены победители.

«Лучший результат показала пара "Мега-Лада”, вторыми стали наши приморские ребята из команды "Восток” и третье место – у гонщиков из «Октябрьского», – объявили организаторы.

Вместе с тем, эти результаты стали промежуточными в рамках всей гонки. До этого в разных городах России прошли еще три этапа соревнований. Победителей Кубка России выявили по сумме всех четырех испытаний.

Награждение состоялось прямо на стадионе. В церемонии принял участие вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

Первыми на пьедестал поднялись ребята из команды «Октябрьский» – Денис Гизатуллин, Никита Зубарев и Марат Гатиятов, занявшие почетное третье место.

«Серебро» взяли мотогонщики из «Турбины» – Виктор Кулаков, Илья Чалов и Владимир Бородулин.

Решающую победу в Кубке России по спидвею среди пар одержали ребята из тольяттинской «Мега-Лады» – Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и Глеб Чугунов.

Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и медали.





Пресс-служба администрации Приморского края