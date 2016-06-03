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Seat выпустит кросс-купе - автоновости

Seat выпустит кросс-купе - автоновостиSeat выпустит кросс-купе

Автор фото: фирма-производитель

Компании Seat так понравились кроссоверы, что она постепенно расширяет их линейку. В 2020 году компания намерена вывести самый спортивный из них с кузовом кросс-купе. В Seat машину позиционируют не иначе как «Porsche Macan для бедных».

На будущую новинку перекочуют некоторые стилистические решения, обыгранные на концепте 20V20, который Seat показывал два года назад. При этом, машина будет оснащена гибридной силовой установкой, а также получит «заряженную» версию Cupra.

Глава Seat Лука де Мео говорит о том, что именно у спортивных кроссоверов есть большой потенциал для развития на рынке, ставя Porsche Macan в пример своим подчиненным. Вероятнее всего, кросс-купе станет топ-моделью испанской компании, которая будет стоить значительно дороже остальных машин.

Пока же Seat готовится к выводу на рынок своего большого семиместного кроссовера. Его имя пока неизвестно. А вот дизайн, скорее всего, будет в значительной степени пересекаться с Skoda Kodiaq. Похоже, две компании, входящие в концерн Volkswagen AG, решили серьезно сократить свои издержки, ведь Skoda Karoq как две капли воды похожа на кроссовер Seat Ateca.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   14-10-2017, 00:54      |      Категория:  Автоновости
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