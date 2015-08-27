ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан Хорнер: Сжигание масла противоречит экологической политике Ф1 Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер поддержал решение FIA ужесточить контроль за сжиганием моторного масла вместе с топливом. FIA усилила контроль за сжиганием моторного масла вместе с топливом С начала следующего года командам можно будет сжигать только 0,6 литра масла на 100 км. Подольем масла в огонь? Зачем команды сжигают масло в моторе? Кроме того, Хорнер поставил под сомнение желание Ф1 сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, если даже в эру гибридных силовых установок команды сжигают масло в таких количествах. «Сжигание 4 кг масла в гонке – это похоже на дизельный двигатель, – цитирует AUTOSPORT.com Хорнера. – Это противоречит концепции отношения современной Ф1 к экологии. Я знаю, что некоторые команды разочарованы снижением норм сжигания масла, особенно во время квалификации. Но в этом вопросе нужно внести ясность, что я абсолютно поддерживаю».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 13-10-2017, 23:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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