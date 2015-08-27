Иван Штыль приглашает на утреннюю пробежку

В октябре по воскресениям в 07.30 часов призер Олимпийских игр, 14-кратый чемпион мира и Европы Иван Штыль проводит на улице бесплатные тренировки, куда входит бег по "Тропе здоровья" и общефизическая подготовка. Принять участие могут все желающие.
Место сбора: у ресторана "Семь футов": г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17а
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
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