ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: В сезоне-2018 Ferrari будет еще сильнее Несмотря на проблемы с надежностью машины в двух последних Гран При, Кими Райкконен верит, что в сезоне-2018 команда Ferrari станет только сильнее. Еще пару этапов назад напарник финна Себастьян Феттель лидировал в чемпионате и считался одним из главных претендентов на титул, но неудачи по ходу азиатского турне отбросили его далеко назад, и теперь немец уступает Льюису Хэмилтону 59 очков. «Конечно, нам хотелось бы занимать два первых места в каждой гонке, – заявил Райкконен в интервью La Gazetta dello Sport. – Но успех зависит от многих факторов, в том числе от соперников. В этом году мы движемся в верном направлении, и я уверен, в следующем сезоне станем еще сильнее. У меня хорошие отношения с Себастьяном Феттелем, что помогает вместе решать проблемы и действовать в интересах команды. Мы познакомились почти сразу после его прихода в Формулу 1 и стали друзьями. Но, конечно, на трассе каждый из нас стремится оказаться впереди».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 13-10-2017, 15:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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