"Луч-Энергия" проведет заключительный выездной матч первого круга в Курске

Заключительный гостевой поединок первого круга ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона 2017-2018 годов проведут 14 октября футболисты "Луча-Энергии". В Курске на стадионе "Трудовые резервы" "тигры" померятся силами с местным "Авангардом", который в этом сезоне дебютировал в ФНЛ. Начало матча в 15 часов по местному времени (в 22-00 по Владивостоку). Пресс-служба курского клуба будет вести прямую интернет-трансляцию встречи на портале 1fnl.ru.





Обслуживать этот матч будет судейская бригада во главе с опытным подмосковным арбитром Евгением Турбиным, который трижды судил игры с участием нашей команды: одну из них "Луч-Энергия" выиграл и две завершил вничью.





После прошедших 17-ти туров "Луч-Энергия" имеет в своем активе 15 очков и занимает 19-ое место в турнирной таблице. На счету "Авангарда" 19 очков и он находится на 12-ой строчке. По мнению букмекеров, явным фаворитом предстоящего матча является курский клуб: коэффициент на победу хозяев примерно в 2 с половиной раза ниже, чем на победу гостей - 1,9 против 5,1.





История футбольного противостояния Владивостока и Курска насчитывает всего 4 матча. Два из них выиграла наша команда (в сезоне-2010) и два завершились вничью (в сезоне-2005).





Пресс-служба АФК "Луч-Энергия"