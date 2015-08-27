Нико Росберг собирается вернуться... на должность ТВ-эксперта
Действующий чемпион Формулы 1 Нико Росберг не исключил продолжения работы в качестве эксперта на ТВ.На Гран При Японии экс-пилот Mercedes присоединился в команде Sky Sports F1 и, как предполагается, в будущем может на регулярной основе работать на немецком Sky.«Я считаю, что могу вывести работу эксперта на новый уровень, – цитирует Росберга Motorsport-Total. – Может быть, я вернусь еще в этом сезоне. Но пока я не связан контрактом ни с одной телекомпанией».Мартин Брандл, работающий комментатором уже два десятилетия, остался впечатлен работой Нико в Сузуке.«Росберг станет важным активом для любой телекомпании, – сказал британец. – Он прекрасно знает гибридные машины, гонщиков, трассы и является чемпионом мира».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!