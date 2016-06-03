В России отзывают Lada XRAY - автоновости

Приподнятый хэтчбек Lada XRAY сложно назвать бестселлером российского рынка, хотя с момента появления эта модель и находится в топ-25 самых популярных новых автомобилей. Естественно, что при более менее больших объемах выпуска могут быть допущены производственные дефекты.
В письме, которое АвтоВАЗ направил в Росстандарт, говорится о том, что на заводе выявили возможные проблемы, которые приводят к перетиранию жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Сервисная кампания организована в отношении 19 668 Lada XRAY, которые были проданы с февраля прошлого года по настоящее время.
АвтоВАЗ самостоятельно проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На отзываемых Lada XRAY будет выполнена приклейка уплотнителя защитного на кромку аккумуляторной площадки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!