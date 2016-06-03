В России отзывают Lada XRAY - автоновости

Приподнятый хэтчбек Lada XRAY сложно назвать бестселлером российского рынка, хотя с момента появления эта модель и находится в топ-25 самых популярных новых автомобилей. Естественно, что при более менее больших объемах выпуска могут быть допущены производственные дефекты.

В письме, которое АвтоВАЗ направил в Росстандарт, говорится о том, что на заводе выявили возможные проблемы, которые приводят к перетиранию жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Сервисная кампания организована в отношении 19 668 Lada XRAY, которые были проданы с февраля прошлого года по настоящее время.

АвтоВАЗ самостоятельно проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На отзываемых Lada XRAY будет выполнена приклейка уплотнителя защитного на кромку аккумуляторной площадки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.