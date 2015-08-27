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Опубликован календарь IndyCar 2018 года

Сегодня был официально опубликован календарь серии IndyCar на 2018 год. В нём сохраняется концепция стабильности, которая была заложена руководством чемпионата несколько лет назад.

«Мы должны гордиться стабильностью нашего календаря на 2018 год, у нас вновь сильный список этапов, – отметил руководитель серии Марк Майлз. – Мы также с нетерпением ждём более интересных гонок с введением нового единого аэродинамического обвеса, который уже проявил свои отменные качества на тестах».

Впрочем, есть несколько изменений. Во-первых, в расписание возвращается легендарная трасса в Портленде, которая долгие годы, с 80-х и по начало 2000-х была в числе автодромов, составлявших костяк календаря серии IndyCar. Гран При Портленда неизменно проходил с 1984 по 2007 год.

Но, к сожалению, возвращение происходит не вместе, а вместо. Дорожный автодром в штате Орегон заменит трассу Уоткинс-Глен, которая продержалась в календаре только два сезона. Однако руководство трассы открыто к новым переговорам.

«После двух лет сотрудничества наши пути не сошлись в 2018 году, – сказано в официальном пресс-релизе трассы Уоткинс-Глен Интернэшнл. – Это решение связано с тем, что мы не смогли договориться о дате, которая устраивала бы болельщиков, серию и трассу.

Мы сохраняем позитивные рабочие отношения и будем открыты для переговоров, если в будущем появится возможность, которая будет всех устраивать».

Также Финикс вновь возвращается на место второго этапа в календаре после того, как в этом году там прошёл четвёртый этап.

В общей сложности календарь включает в себя 17 гонок. Среди трасс шесть овалов, из них три скоростных, шесть дорожных автодромов и четыре городские трассы.

Как обычно, в Детройте пройдёт двойной этап, единственный в IndyCar. А гонка в Лонг-Бич в 2018 году станет юбилейной, 35-й.

Сезон стартует 11 марта в Сент-Питерсберге. Перед этим, 9 и 10 февраля на овале Финикс, пройдут коллективные тесты. Финал сезон уже по традиции пройдёт в Сономе 16 сентября.
Календарь IndyCar 2018:

Гран-При Сент-Питерсберга – городская трасса – 11 марта
Финикс – овальная трасса – 7 апреля
Гран-При Лонг-Бич – городская трасса – 15 апреля
Гран-При Алабамы, Барбер – дорожная трасса – 22 апреля
Гран-При Индианаполиса – дорожная трасса – 12 мая
Индианаполис 500 – овальная трасса – 27 мая
Гран-При Детройта – городская трасса – 2 и 3 июня
Техас 600 – овал – 9 июня
Гран При Роуд Америки – дорожная трасса – 24 июня
Айова 300 – овал – 8 июля
Торонто – городская трасса – 15 июля
Мид-Огайо – дорожная трасса – 29 июля
Поконо 500 – овальная трасса – 19 августа
Гейтуэй 500, Мэдисон – овальная трасса – 25 августа
Гран-При Портленда – дорожная трасса – 02 сентября
Гран-При Сономы – дорожная трасса – 16 сентября

Опубликован календарь IndyCar 2018 года

Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   13-10-2017, 08:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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