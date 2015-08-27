Ники Лауда: Стремление к безопасности уничтожит гонки Формулы 1
Трехкратный чемпион мира Ники Лауда считает, что FIA не нужно увлекаться повышением безопасности в Формуле 1, поскольку в конечном итоге это может привести к падению зрительского интереса.«Не нужно пытаться делать Формулу 1 полностью безопасной, – цитирует Лауду F1Fanatic. – Гонщики Ф1 должны быть лучшими в мире. В то же время зрителям нравятся аварии – инциденты демонстрируют, где находится предел. Если зайти слишком далеко, то мы просто уничтожим Ф1.Сейчас пилоты приезжают на Гран При с женами, детьми, собаками, так как гонки перестали быть опасными. В мое время мы ездили на этапы в одиночестве, поскольку не хотели, чтобы супруга потом сопровождала гроб домой. Это была другая эпоха. Слава Богу, что теперь Ф1 стала безопаснее. Это хорошо для спорта.Скорость и мощность машин изменились не сильно. Самая большая разница в том, что мы рисковали, тогда как сейчас такого нет. Конечно, я предпочел бы гоняться сейчас. Тогда я не сжег бы ухо, не получил бы всех этих ожогов и заработал бы в 50 раз больше. Но у меня не было выбора».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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