Ники Лауда: Хэмилтон и Росберг даже отказывались здороваться
Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда рассказал, насколько сложными были отношения между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом на протяжении трех сезонов, в течение которых они боролись между собой за чемпионство.«Между ними были очень непростые отношения. Дошло даже до того, что они отказывались здороваться. Я не говорю, что они должны были завтракать вместе, но напряжение действительно было большим. Особенно это раздражало Льюиса, – цитирует Лауду Motorsport-Total. – Они, например, могли поиграть с настройками, чтобы специально ввести друг друга в заблуждение. Все это, конечно, сильно вредило команде.Мы выработали свод правил на случай повторения инцидента, как в Барселоне-2016, и предупредили, что если подобное случится еще раз, то им придется заплатить штраф. Также мы пригрозили каждому расторжением контракта. Это хорошо сработало, поскольку в команде снова воцарился мир. Количество спорных моментов между ними значительно уменьшилось.Я думаю, Нико ушел из-за опасений, что в дальнейшем прессинг со стороны Хэмилтона будет слишком огромным. Но, похоже, он не жалеет о своем решении, и никогда не вернется».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!