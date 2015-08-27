"Спартак-Приморье" потерпел первое поражение

«Спартак-Приморье» проиграл «Химкам-Подмосковье» в гостевом матче регулряного чемпионата Суперлиги со счетом 65:74. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший дабл-дабл – 22 очка + 14 подборов. В составе хозяев у Максима Ткаченко также 22 очка.
«Спартак-Приморье» в игре с подмосковной командой показал антирекорд результативности, забив с игры всего 32% бросков, а с линии штрафных – 60%, при этом совершил 14 потерь, что вдвое больше среднего показателя в этом сезоне.
«Химки» стартовали резво с первых минут и вели «+15» уже на 7 минуте первого периода. В середине второго отрезка «Спартак» сократил отставание до одного броска – 30:27, но подмосковная команда вернула двузначную разницу к большому перерыву. Все три забитые приморцами в этом матче «трешки» пришлись как раз на камбэк в первой половине, а во второй половине, когда еще можно было спасти матч, все наши снайперы из-за дуги промазали. Хозяевам же везло – «убивая» время, они атаковали на последних секундах и забивали сложные броски.
В итоге химчане даже совершили больше потерь, проиграли подбор, но за счет невыдающейся, но лучшей реализации выиграли матч и обошли «Спартак-Приморье» в турнирной таблице.
Следующий матч наша команда проведет в Москве 14 октября. В 20:00 по владивостокскому времени (13:00 мск) «Спартак» сыграет с МБА.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Мы неудачно начали игру, и это сильно повлияло на исход матча. Я считаю, что выходить так на паркет нельзя, надо быть более сконцентрированными, более собранными. В итоге мы никак не моги вернуться в игру, не попали свои броски, пошла нервозность и в итоге потерпели, можно сказать, закономерное поражение. Будем смотреть запись, разбираться в причинах поражения, но очень сложно быть в роли догоняющих всю игру. «Химки-Подмосковье» провели хороший матч, попали много своих бросков, играли агрессивно в защите, хорошо нас держали. Вся похвала им, но мы должны смотреть на свои проблемы. Через три дня у нас следующая игра, и необходимо сделать выводы, чтобы больше такое не повторялось.
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
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