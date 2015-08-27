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"Спартак-Приморье" потерпел первое поражение

"Спартак-Приморье" потерпел первое поражение
Суперлига - Первый дивизион. «Химки-Подмосковье» (Московская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 74:65 (26:17, 14:13, 15:13, 19:22)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев - 22 очка (14 подборов, 1 передача, 3 перехвата), Смыгин - 12 (8 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Бутянковс - 10 (10 подборов, 1 блокшот), Савельев - 6 (3 подбора, 1 перехват), Мартынов - 4 (2 подбора, 2 передачи), Матеюнас - 4 (3 передачи, 1 перехват), Разумов - 3 (2 подбора, 1 передача), Саяпин - 2 (3 подбора, 1 перехват, 2 блокшота), Заряжко - 2 (2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), Самсонов.



«Спартак-Приморье» проиграл «Химкам-Подмосковье» в гостевом матче регулряного чемпионата Суперлиги со счетом 65:74. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший дабл-дабл – 22 очка + 14 подборов. В составе хозяев у Максима Ткаченко также 22 очка.



«Спартак-Приморье» в игре с подмосковной командой показал антирекорд результативности, забив с игры всего 32% бросков, а с линии штрафных – 60%, при этом совершил 14 потерь, что вдвое больше среднего показателя в этом сезоне.



«Химки» стартовали резво с первых минут и вели «+15» уже на 7 минуте первого периода. В середине второго отрезка «Спартак» сократил отставание до одного броска – 30:27, но подмосковная команда вернула двузначную разницу к большому перерыву. Все три забитые приморцами в этом матче «трешки» пришлись как раз на камбэк в первой половине, а во второй половине, когда еще можно было спасти матч, все наши снайперы из-за дуги промазали. Хозяевам же везло – «убивая» время, они атаковали на последних секундах и забивали сложные броски.



В итоге химчане даже совершили больше потерь, проиграли подбор, но за счет невыдающейся, но лучшей реализации выиграли матч и обошли «Спартак-Приморье» в турнирной таблице.



Следующий матч наша команда проведет в Москве 14 октября. В 20:00 по владивостокскому времени (13:00 мск) «Спартак» сыграет с МБА.



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Мы неудачно начали игру, и это сильно повлияло на исход матча. Я считаю, что выходить так на паркет нельзя, надо быть более сконцентрированными, более собранными. В итоге мы никак не моги вернуться в игру, не попали свои броски, пошла нервозность и в итоге потерпели, можно сказать, закономерное поражение. Будем смотреть запись, разбираться в причинах поражения, но очень сложно быть в роли догоняющих всю игру. «Химки-Подмосковье» провели хороший матч, попали много своих бросков, играли агрессивно в защите, хорошо нас держали. Вся похвала им, но мы должны смотреть на свои проблемы. Через три дня у нас следующая игра, и необходимо сделать выводы, чтобы больше такое не повторялось.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   12-10-2017, 22:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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