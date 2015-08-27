Себастьен Ожье намерен досрочно выиграть чемпионат на Ралли Уэльса
Четырехкратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье дал понять, что хочет закрыть вопрос о победителе в сезоне-2017 уже на этапе в Великобритании, который пройдет 26-29 октября.После двух подряд сходов Тьерри Нёвиля француз оторвался от бельгийца на 38 очков. Теперь его ближайшим преследователем является напарник по M-Sport Отт Тянак, уступающий 37 баллов. Если в Уэльсе Ожье сохранит такой отрыв или не потеряет больше десяти очков, то досрочно выиграет пятый чемпионский титул.Тьерри Нёвиль: Борьба за чемпионский титул закончена«Я не хочу, чтобы борьба в чемпионате продолжалась до финального этапа в Австралии. На этом ралли обычно очень грязные дороги, так что ехать там первым на правах лидера общего зачета не очень здорово, – цитирует Ожье Motorsport News. – В Испании мы сделали важный шаг к победе в чемпионате. Мы в любом случае должны были увеличить преимущество, но ошибка Тьерри изменила все, и отрыв оказался еще больше, чем можно было ожидать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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