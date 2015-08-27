В Приморье реализуется программа «Развитие фехтования в регионах»

С 7 по 9 октября в рамках реализации программы «Развитие фехтования в регионах» с рабочей поездкой Приморский край посетили Эдуард Вольфсон - советник президента федерации фехтования России и Игорь Коротнев - директор регионального центра фехтования им. Станислава Позднякова. Важно отметить, что данный центр фехтования, был создан по инициативе четырехкратный Олимпийского чемпиона по фехтованию на саблях, первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Целью поездки в Приморье было налаживание более четкой системы взаимодействия и сотрудничества Регионального цента фехтования им. Станислава Позднякова и Федерации фехтования России с фехтовальными структурами, действующими на территории Дальневосточного федерального округа.

В рамках поездки советник президента Федерации фехтования России и директор Регионального центра развития фехтования посетили Находку, Артем и Владивосток.

В ходе визита было отмечено, что уровень спортивного мастерства приморских фехтовальщиков может составить достойную конкуренцию на всероссийских соревнованиях и турнирах, но при условии более частых выездов на крупные турниры.

Также была отмечена работа по сохранению материально-технической базы. Как подчеркнул Игорь Коротнев: «Вы большие молодцы, что так бережно относитесь к оборудованию, но чтобы ваши результаты были выше необходимо больше современного оборудования».

В рамках встреч Вольфсона и Коротнева с руководством Федерации фехтования Приморского края был выстроен конструктивный диалог по сотрудничеству в области поставки фехтовального оборудования и инвентаря, организации и проведении межрегиональных соревнований.

По результатам поездки руководству Федерации фехтования Приморского края был дан ряд поручений, которые должны быть реализованы до конца 2017 года.





Федерация фехтования Приморского края



