Russian Motorsport Forum расскажет потенциальным партнерам и спонсорам, что такое автоспорт
Через несколько дней на Moscow Raceway откроется главное деловое событие гоночного сезона, посвященное развитию автоспорта в России – ежегодный Russian Motorsport Forum.В течение двух дней на подмосковном автодроме будут проходить деловые встречи, на однои бизнес-площадке соберутся ключевые игроки автоспорта России, а также эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья.«Конечно, такие мероприятия, как Russian Motorsport Forum, помогают потенциальным спонсорам и партнерам разобраться в том, что такое автоспорт, что в нем происходит, чем занимаются команды, гонщики, кроме того, что "дубасят" по гоночным трассам и бьют машины, – рассказывает Дмитрий Добровольский.А поиск спонсоров – занятие непростое, и хождение с фонариком делу не поможет, как и страничка «Жду спонсоров» в Instagram.Обклеил машину, поднялся на подиум, получил 300 лайков, и что от этого получил спонсор?В первую очередь нужно понять, что ты продаешь и зачем это клиенту.В Российской Дрифт Серии, например, мы сначала тратим деньги, чтобы произвести хороший продукт, предварительно изучив спрос и аудиторию, кому мы это будем продавать, и только потом выходим с этим продуктом на рынок. Если что-то не устраивает в нашем продукте, мы его улучшаем. И это постоянная работа, отдача от которой видна не сразу».Ярким завершением Rusian Autosport Show станет церемония вручения профессиональной премии «Человек года в автоспорте» — награды за наибольший вклад в развитие автоспорта. Номинирован и генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский за проведение одной из самых интереснейших и зрелищных серий в Российском автоспорте. А такжеБорис Ротенберг за поддержку детского и юношеского автоспорта и создание прототипа BR1; Дмитрий Саморуков за популяризацию дрэгрейсинга в России; Илья Кашин за развитие российского автоспорта, привлечение молодых пилотов и ветеранов, создание праздника в паддоке и на трибунах; Василий Скрыль за организацию Первенства и Чемпионата России по картингу; Владислав Незванкин за масштабное возращение Lada Sport в российский автоспорт и эффективное сотрудничество с сериями в российском кольце, ралли и картинге; Тигран Сеферян за пропаганду и развитие дрэг-рейсинга и беспрецедентную преданность этой дисциплине автоспорта.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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