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Рассекречен облик нового седана Volkswagen Polo - автоновости

Рассекречен облик нового седана Volkswagen Polo - автоновостиРассекречен облик нового седана Volkswagen Polo

Автор фото: фирма-производитель

В сети появилось первое официальное изображение седана Volkswagen Virtus: бразильской версии модели, которая известна у нас как седан Volkswagen Polo. Скетч опубликовал один из местных журналистов.

Судя по рисунку, машина визуально будет приземистее. Несмотря на то, что седан практически полностью сохранит габариты предшественника, за счет увеличенной колесной базы он будет смотреться длиннее и представительнее.

Ранее в сети уже оказывались шпионские фотографии будущей новинки. Передняя часть седана будет практически полностью идентична новому поколению европейского хэтчбека VW Polo, но будет иметь собственные фары и радиаторную решетку. Сзади модель будет напоминать VW Jetta и даже седан Audi A3.

Серьезные изменения претерпел и салон седана. Так, топовые версии получат виртуальную приборную панель на базе широкоформатного дисплея и новую информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном и сенсорным управлением.

По технической части пока только вопросы. До сих пор неизвестно, останется ли седан Volkswagen Polo на старой платформе PQ35 или перейдет на модульную платформу MQB. Впрочем, увеличенная колесная база и стремление концерна Volkswagen к унификации говорит о том, что машина все же будет сделана на базе более прогрессивной MQB, а значит серьезно прибавит в цене.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   12-10-2017, 12:42      |      Категория:  Автоновости
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