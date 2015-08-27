Роберт Кубица успешно завершил тесты с Williams в Сильверстоуне
Роберт Кубица завершил однодневные тесты машины Williams спецификации 2014 года на автодроме в Сильверстоуне, сообщает AUTOSPORT.com.Нико Росберг: Кубица не будет выступать за Toro Rosso на Гран При СШАВ Сильверстоуне Роберт работал с FW36 за закрытыми дверями. В Williams подтвердили, что тесты прошли успешно, но детальную информацию о количестве пройденных кругов и временах кругов не предоставили.Ожидается, что на следующей неделе Кубица проведет еще один тестовый день с Williams на Хунгароринге, где в 2017-м он уже тестировал Renault RS17 во время сезонных тестов.Тестовый день в Венгрии также проведет и резервный пилот Williams Пол ди Реста, который как и Кубица рассматривается в качестве претендента на место основного гонщика команды из Гроува в 2018-м.В Williams подтвердили организацию тестов с участием Кубицы и ди РестыНапомним, что Williams еще не объявила состав пилотов на сезон-2018.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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