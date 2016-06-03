Mitsubishi привезет в Россию новый кроссовер - автоновости

Компания Mitsubishi готовится к выводу на европейский рынок нового крососвера, Eclipse Cross, «приспортивленной» и молодежной версии нынешнего поколения Outlander. Появится эта модель и у нас.

На европейском рынке Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен исключительно с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 163 л.с. (для российского рынка его наверняка дефорсируют до 150 л.с., то есть оставят таким, каким он был на старом Colt). В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Mitsubishi Eclipse Cross был представлен в марте этого года на автосалоне в Женеве. В начале продажи начнутся в Великобритании, которая для японской компании является стратегически значимой, а затем в других странах Старого Света. Вероятнее всего до России кроссовер доедет к осени следующего года.

