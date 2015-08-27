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Codemasters анонсировала большое обновление для симулятора F1 2017
Разработчик компьютерных игр Codemasters анонсировал появление большого обновления для симулятора F1 2017, сообщает AUTOSPORT.com.
Обычно в симуляторах Ф1 представлены автомобили, с которыми команды начинали тот или иной сезон, однако высокий уровень обновления машин по ходу кампании приводит к изменению их внешнего вида, поэтому разработчики продолжают совершенствовать симулятор даже после его выхода.
Если говорить о F1 2017, то в ней будут обновляться не только технические аспекты машин, но и ливреи команд, которые были изменены после того, как FIA обязала указывать на автомобилях номера пилотов и первые три буквы их фамилий для лучшей идентификации.
В Codemasters не назвали точную дату выхода обновления, но сказали, что оно появится уже очень скоро.
В патче также будут устранены баги связанные с искусственным интеллектом соперников, которыми управляет компьютер, а также ошибки, проявившиеся в онлайн-режиме мультиплеера.
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