Приморские спортсмены отличились на Первенстве ДВФО по спортивной гимнастике
С 3 по 8 октября в Благовещенске проходило Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов I и II разрядов 2004-2008 годов рождения из Сахалинской и Амурской областей, Приморского края и республики Саха (Якутия).
Сборная Приморского края в командном зачете среди девушек заняла первое место - Приморский край, второе - Амурская область, третье – республика Саха (Якутия).
Кроме этого, сборная Приморского края в командном зачете среди юношей стала серебряным призером, пропустив вперед только хозяев.
Среди девушек, выступавших в многоборье среди девушек по программе I разряда, лидировали также спортсменки из Приморья: Марина Устименко - первое место (тренер Горина Г.И.) и Диана Рамазанова – второе место (тренеры Горина Г.И., Нечаусова О.Ф.).
В многоборье среди юношей по программе 2 разряда золотую медаль завоевал Егор Афонин (тренер Ланков Д.Г.), а бронзовую его однокомандник Николай Пархомук (тренер Коваль Н.А.)
В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди девушек по программе 1 разряда отличились:
Марина Устименко - первое место в опорном прыжке и второе место в упражнениях на брусьях;
Диана Рамазанова – первые места в упражнениях на брусьях и на бревне и вторые места в опорном прыжке и вольных упражнениях;
Елизавета Бекова (тренер Горина Г.И.) второе место в упражнениях на бревне.
В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди девушек по программе 2 разряда серебряную медаль в опорном прыжке завоевала Диана Савельева (тренер Кайгородцева И.Ю.).
В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья среди юношей по программе 2 разряда приморские гимнасты собрали урожай наград.
Егор Афонин стал обладателем пяти золотых медалей - в вольных упражнениях, на перекладине, конь-махи, брусья и кольца и одной «бронзы» в опорном прыжке.
Николай Пархомук выиграл серебряную медаль в упражнениях на перекладине и две бронзовые в вольных упражнениях и конь-махи.
Егор Суриков (тренер Коваль Н.А.) занял два вторых места в опорном прыжке и конь-махи, а также третье место в упражнениях на перекладине.
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