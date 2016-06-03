Представлен обновленный Range Rover - автоновости

Компания Jaguar Land Rover рассекретила обновленный внедорожник Range Rover. Флагман британского производителя внешне практически не изменился, в самой компании пеняют это на консервативность клиентов, которые не любят резкие перемены.

У внедорожника изменилась радиаторная решетка, светодиодные фары, передний бампер, в котором боковые воздухозаборники обзавелись горизонтальными накладками. Сзади и вовсе изменился только бампер с интегрированными в него прямоугольными выхлопными трубами.

В салоне изменений куда больше. На центральной части передней панели теперь два 10-дюймовых экрана, как в Range Rover Velar, обновилась и виртуальная приборная панель (есть надежда, что она наконец прекратит тормозить), появились новые передние сиденья, которые стали глубже и шире: в компании говорят, что спереди теперь так же комфортно как и сзади. Естественно, сиденья получили функции массажа, вентиляцию и подогрев, причем управлять этими функциями можно с помощью специального приложения для смартфона. Передние сиденья оснащены электрорегулировками по 24 направлениям, причем кнопки управления приводами переехали на дверные карты.

Самое важное техническое обновление: теперь Range Rover имеет подзаряжаемую гибридную версию P400e. Как и следует из названия, суммарная мощность силовой установки, состоящей из 300-сильного бензинового двигателя и 116-сильного электромотора составляет 400 л.с. Средний расход топлива у Range Rover P400e составляет 2,9 литра бензина на 100 километров.

В отделении SVO подготовили второй вариант версии SV Autobiography, которая получила название Dynamic. Мощность 5-литрового двигателя с компрессором довели до 565 л.с. До 100 км/ч этот вариант разгоняется за 5,4 секунды.

Российские дилеры начнут принимать заказы на обновленный Range Rover 20 октября этого года, первые машины появятся у нас в феврале следующего. Цены начинаются с отметки в 6 604 000 рублей.