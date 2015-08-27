Юные хоккеисты Большого Камня и Уссурийска стали призерами международного турнира в Китае

Приморские хоккейные команды «Гранит» и «Приморье» вернулись с международного детского турнира в Китае. Соревнования состоялись с 1 по 3 октября 2017г. в г. Шеньян провинции Ляонин.





В турнире принимали участие детские команды из Китая и России. Нашу страну представляли команды из Приморского края: «Гранит-2007» (г. Большой Камень, возрастная группа 10 лет) и «Приморье-2009» (г. Уссурийск, возрастная группа 8 лет).

Соревнования проводились по круговой системе в двух возрастных группах раздельно. Юные уссурийские хоккеисты в своей возрастной группе U8 заняли второе место, уступив лишь команде «Завтрашняя звезда» из г. Харбин.





В возрастной группе U10 приняли участие семь команд: три команды хозяев турнира – клуба «Боевые слоны»: «Богатырь», «Рыцарь» и «Олимпийский ледовый орел» ( все г. Шеньян), «Завтрашняя звезда» (г. Харбин), «Летающий дракон» (г. Далянь), «Соколенок» (г. Цзилинь) и «Гранит» (г. Большой Камень).

По итогам трех дней соревнований команда «Гранит - 2007» заняла третье место. Большекаменцы уступили «Завтрашней звезде» со счетом 2:5 и команде «Олимпийский ледовый орел», со счетом 1:3.

Первыми в обеих возрастных группах международного турнира стали хоккеисты из Харбина – команда «Завтрашняя звезда».





- Огромное спасибо нашему тренеру - Козыреву Виктору Алексеевичу за подготовку спортсменов. Для юных хоккеистов «Гранита- 2007» - это, несомненно, хороший результат и отличная подготовка к турниру Юношеской хоккейной лиги, стартующему уже в середине октября в Приморье, - поделилась представитель команды «Гранит» Наталья Гуриненко.

- Наша команда могла показать и лучший результат, но ребятам просто не хватило опыта и уверенности. Где-то, конечно, уступали в физическом плане, где-то просто недооценили соперника. Для нас было удивительно, что в китайском хоккее много девочек и ребята играют жестче. Безусловно, нам интересно встречаться с такими командами. Чем больше мы будем участвовать в подобных турнирах, тем плодотворнее будет развиваться хоккей, как в Китае, так и у нас в Приморье. Совместные российско-китайские спортивные проекты не только способствуют популяризации хоккея, но и укрепляют международные отношения. Турнир, объединивший две страны, 6 городов, две сотни юных хоккеистов - лучшее тому доказательство, - подвела итоги Наталья Гуриненко.

Председатель оргкомитета ЮХЛ Приморского края Олег Зеленин

Фото предоставлено участниками турнира