Jeep привезет новый Compass в Россию - автоновости
Jeep привезет новый Compass в Россию
Автор фото: фирма-производитель
В базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на новое поколение кроссовера Jeep Compass.
Судя по нему, кроссовер будет продаваться у нас с тремя двигателями: бензиновым «атмосферником» объемом 2,4 литра мощностью 150 и 175 л.с., а также с 2-литровым турбодизелем мощностью 140 л.с. Любопытно, что будет доступна и версия с механической коробкой передач, кроме нее будет доступен также 9-ступенчатый «автомат». Все версии будут иметь полный привод. В зависимости от версии кроссовер будет оснащаться легкосплавными колесами диаметром от 16 до 19 дюймов.
В базовое оснащение войдут кондиционер или климат-контроль, датчик дождя, мультимедийный информационный центр, камеры спереди и сзади, иммобилайзер, система стабилизации, система мониторинга давления в шинах, система вызова экстренных оперативных служб.
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