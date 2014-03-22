В России собрали 28 000 предзаказов на новый Kia Rio - автоновости

Седан Kia Rio второго поколения стал популярным еще до старта продаж. С момента объявления цен и комплектаций 17 июля этого года российским дилерам удалось собрать около 28 тысяч предзаказов на эту модель.

Седан был представлен во время дилерских мероприятий, прошедших в 90 городах страны на первой неделе августа. Также было рассказано о специальных кредитных программах и других финансовых инструментах, доступных при покупке Kia Rio.

Седан можно приобрести по программам государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», доступны программы трейд-ин со специальными условиями для лояльных клиентов Kia.

Седан доступен в шести уровнях и десяти комплектациях. Базовая версия обойдется в 669 990 рублей. В начальную комплектацию Classic с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и «механикой» входят кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, передние электростеклоподъемники, электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, регулируемое по высоте водительское сиденье, складную спинку заднего сиденья в пропорции 60:40. За безопасность отвечают две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, ассистент старта на подъеме, система предупреждения об экстренном торможении, а также система контроля давления в шинах. Все версии оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. За аудиосистему и подогрев передних сидений придется доплатить 35 тысяч рублей.

Максимальная комплектация Premium с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. обойдется в 989 900 рублей. Здесь есть 16-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные фонари, отделка сидений искусственной кожей. Автомобиль оснащается системой бесключевого доступа Smart Key с пуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, а также системой автоматического открывания багажника.

На Kia Rio Premium устанавливается мультимедийная система с навигацией, 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах контроля скорости в реальном времени. На экран головного устройства при включении заднего хода выводится изображение с камеры заднего вида.

