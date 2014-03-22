Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В России собрали 28 000 предзаказов на новый Kia Rio - автоновости

В России собрали 28 000 предзаказов на новый Kia Rio - автоновостиВ России собрали 28 000 предзаказов на новый Kia Rio

Автор фото: фирма-производитель

Седан Kia Rio второго поколения стал популярным еще до старта продаж. С момента объявления цен и комплектаций 17 июля этого года российским дилерам удалось собрать около 28 тысяч предзаказов на эту модель.

Седан был представлен во время дилерских мероприятий, прошедших в 90 городах страны на первой неделе августа. Также было рассказано о специальных кредитных программах и других финансовых инструментах, доступных при покупке Kia Rio.

Седан можно приобрести по программам государственного субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», доступны программы трейд-ин со специальными условиями для лояльных клиентов Kia.

Седан доступен в шести уровнях и десяти комплектациях. Базовая версия обойдется в 669 990 рублей. В начальную комплектацию Classic с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и «механикой» входят кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, передние электростеклоподъемники, электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, регулируемое по высоте водительское сиденье, складную спинку заднего сиденья в пропорции 60:40. За безопасность отвечают две подушки безопасности, ABS, система стабилизации, ассистент старта на подъеме, система предупреждения об экстренном торможении, а также система контроля давления в шинах. Все версии оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. За аудиосистему и подогрев передних сидений придется доплатить 35 тысяч рублей.

Максимальная комплектация Premium с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. обойдется в 989 900 рублей. Здесь есть 16-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные фонари, отделка сидений искусственной кожей. Автомобиль оснащается системой бесключевого доступа Smart Key с пуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, а также системой автоматического открывания багажника.
На Kia Rio Premium устанавливается мультимедийная система с навигацией, 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах контроля скорости в реальном времени. На экран головного устройства при включении заднего хода выводится изображение с камеры заднего вида.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:40      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
MINI не сумел перепрыгнуть пропасть
22-03-2014, 23:01, Автоновости
Гонщику-экстремалу Герлену Шишери не удалось побить рекорд в прыжке на своем John Cooper Works....
Подробнее
Volvo обновит свой модельный ряд в ближайшие четыре года - автоновости
8-03-2015, 04:58, Автоновости
Шведский автопроизводитель Volvo, входящий в группу компаний Volkswagen, к 2019 году полностью обновит всю свою модельную линейку....
Подробнее
Tesla Motors предлагает китайским покупателям обменять старую машину на электрокар - автоновости
2-01-2015, 02:43, Автоновости
Американский производитель электромобилей Tesla Motors придумал новый способ привлечь к своей продукции внимание китайских покупателей....
Подробнее
Объем продаж Sollers Group в ноябре сократился почти на 4 процента - автоновости
13-12-2016, 16:48, Автоновости
В прошлом месяце россияне приобрели более 4,6 тысяч автомобилей УАЗ и SsangYong....
Подробнее
Продажи грузовых автомобилей в России увеличились на 32,4 процента - автоновости
17-12-2016, 04:51, Автоновости
Сегмент HCV российского авторынке растет уже на протяжении восьми месяцев подряд....
Подробнее
Аналитики и маркетологи авторынка поделились информацией и прогнозами - автоновости
6-03-2014, 16:32, Автоновости
В конце февраля в Москве состоялась IV ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «Автомобильный рынок России: итоги и прогнозы»....
Подробнее
Купе подано - автоновости
15-05-2017, 00:54, Автоновости
В 2020 году в модельной линейке Skoda появится первый купеобразный кроссовер. Прототип Skoda Vision E намекает на то, как будет выглядеть эта серийная новинка....
Подробнее
Nissan выводит на японский рынок коммерческие фургоны на электротяге - автоновости
1-11-2014, 15:56, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan готовится выпустить два новых фургона с электродвигателем....
Подробнее
BMW приступил к созданию новой
5-02-2014, 04:50, Автоновости
Перед инженерами и дизайнерами баварского концерна поставлена задача в течение двух с половиной лет разработать и подготовить к производству новое поколение модели 5-й серии....
Подробнее
Автопрокат — незаменимое удобство жизни
19-11-2013, 00:00, Автоновости
Высокий уровень развития услуги проката авто — несомненно связан с ускорением ритма жизни, улучшением финансового положения населения, значительным ростом бизнес активности. В современных условиях...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU