Бегом из Франкфурта: автокомпании отказываются от участия в автосалоне - автоновости
Бегом из Франкфурта: автокомпании отказываются от участия в автосалоне
Автомобильные компании все чаще отказываются от участия в международных автосалонах. Достаточно вспомнить прошлогодний Московский международный автосалон, на котором были представлены марки, которые можно пересчитать на одной руке. Однако Москва — не единственное место, где автокомпании отказываются участвовать.
Так, девять крупных автомобильных брендов приняли решение пропустить автосалон во Франкфурте, который пройдет в начале сентября. Будут отсутствовать Peugeot, Citroen, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi и Volvo. Кроме того, концерн BMW принял решение не выставлять бренд Rolls-Royce.
В PSA Peugeot Citroen свое решение объяснили тем, что сосредоточатся на представлении моделей Opel, в концерне FCA (Alfa Romeo и Jeep) объяснили свой отказ отсутствием новинок, а остальные компании — «маркетинговыми соображениями».
Аналитики говорят, что автомобильные компании заметно сокращают свои расходы на участие в автосалонах, так как они очень высоки, а эффект от них низок. Вместо этого производители проводят онлайн-премьеры или специальные мероприятия.
Компания Renault уже в скором времени планирует выпустить для российского рынка новую модификацию своего кроссовера Renault Duster, который будет комплектоваться полным приводом и коробкой «автомат»....
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