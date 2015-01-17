Бегом из Франкфурта: автокомпании отказываются от участия в автосалоне - автоновости

Автомобильные компании все чаще отказываются от участия в международных автосалонах. Достаточно вспомнить прошлогодний Московский международный автосалон, на котором были представлены марки, которые можно пересчитать на одной руке. Однако Москва — не единственное место, где автокомпании отказываются участвовать.

Так, девять крупных автомобильных брендов приняли решение пропустить автосалон во Франкфурте, который пройдет в начале сентября. Будут отсутствовать Peugeot, Citroen, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi и Volvo. Кроме того, концерн BMW принял решение не выставлять бренд Rolls-Royce.

В PSA Peugeot Citroen свое решение объяснили тем, что сосредоточатся на представлении моделей Opel, в концерне FCA (Alfa Romeo и Jeep) объяснили свой отказ отсутствием новинок, а остальные компании — «маркетинговыми соображениями».

Аналитики говорят, что автомобильные компании заметно сокращают свои расходы на участие в автосалонах, так как они очень высоки, а эффект от них низок. Вместо этого производители проводят онлайн-премьеры или специальные мероприятия.