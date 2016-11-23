ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В преддверии Поконо 500 Сезон 2017 года серии IndyCar постепенно вступает в завершающую стадию. До конца сезона осталось четыре гонки, три из которых пройдут подряд. Ближайшая из них состоится уже в это воскресенье на скоростном овале Pocono Raceway, а её дистанция составит 500 миль. Овал в Поконо во многих смыслах является поистине уникальной трассой. Автодром принадлежит семье Маттиоли, а не компаниям-гигантам International Speedway Corporation (ей владеет семья Франсов, владельцы империи NASCAR) или Speedway Motorsports Inc. (компания Брутона Смита), которые владеют большей частью овальных трасс высшего уровня в Северной Америке. Несмотря на это, трасса исправно присутствует в календаре NASCAR Sprint Cup с двумя гонками, а в 2013-м овал вернулся в календарь серии IndyCar. В 2014 году дистанция гонки IndyCar в Поконо была увеличена с 400 до традиционных 500 миль.

Трасса

Протяжённость: 2,5 мили

Угол наклона в поворотах:

1 поворот — 14°

2 поворот — 8°

3 поворот — 6°

Дистанция: 200 кругов/500 миль

Рекорд круга: 360.285 км/ч, Хуан-Пабло Монтойя, 2014 (средняя скорость)

Дата открытия: 1971 год

Первая гонка IndyCar: 1971 год, победу одержал Марк Донохью

Давление в турбине: 130 кПа (как в Индианаполисе и Техасе) Главная особенность трассы, которую называют «Хитрым треугольником», состоит в том, что тут присутствует только три вместо привычных для овалов четырёх поворотов. На стене при выходе из третьего поворота написано «What turn 4», что можно перевести как «Какой ещё четвертый поворот?» Да, это триовал в полном смысле этого слова, а не просто за счёт наличия дуги старт-финиш, как, например, в Дайтоне. И все эти три поворота абсолютно разные. Если смотреть сверху, то трасса напоминает треугольный Индианаполис. Да и в целом создаётся такое впечатление. Очень уж трасса похожа на «старую кирпичницу», и протяжённость овала такая же — 2,5 мили. Один поворот тут даже скопирован с Индианаполиса – второй, где наклон составляет 8 градусов (на градус меньше, чем повороты на «старой кирпичнице»). Но если в Индианаполисе все повороты разные в нюансах – к какому-то повороту пилот подходит после длинной прямой, к какому-то – после короткой, где-то перед гонщиком «вырастает» трибуна, где-то больше ветра, где-то больше кочек, то тут все три поворота на самом деле разные. Три виража трассы в Пенсильвании скопированы с других трасс. Таким образом, у поворотов отличается и радиус, и угол наклона. Кстати, это также одна из немногих трасс Северной Америки, где есть названия у поворотов и прямых. Первый поворот «The Bowl» скопирован с овала в Трентоне, со связки четвёртого и пятого поворотов трассы. Именно с четвёртого и пятого, потому что в Трентоне был правый поворот на одной из прямых. Здесь самый высокий угол наклона на всей трассе – 14 градусов. Радиус поворота 205 метров. Если уж мы вспомнили Трентон, то эта трасса существовала с 1900 по 1980 год. В последний раз IndyCar выступал на ней в 1979 году. Оттуда гонщики направляются на самую длинную прямую трассы, которая называется «Long Pond» в честь «длинного пруда», который проходит параллельно этой прямой. Хотя, по сути, это не пруд, а водохранилище. Её длина составляет 931 м. Второй поворот скопирован с трассы в Индианаполисе. Угол наклона тут составляет 8 градусов. Радиус поворота 228 метра. Этот поворот сейчас называют «Тоннель», потому как под ним проходит, собственно, тоннель доступа на трассу. Исторически этот поворот назывался «Инди». Из-за тоннеля в этом повороте всегда было много кочек, но год назад в середине поворота обновили покрытие. Третий поворот «Big Bend» скопирован с виражей самой старой из действующих стационарных трасс в мире, открытой как ипподром ещё в 19 веке – овала Милуоки Майл. Первые гонки в Милуоки прошли в 1903 году. В этом вираже наклон всего 6 градусов (хотя на самой Милуокской миле — 9). К нему ведёт самая короткая прямая трассы – 542 м. А выводит он гонщиков на самую длинную, стартовую, протяжённостью 1139 метров. Отдельно хочется отметить очень красивую природу вокруг трассы, так напоминающую родные края.

Стратегия — топливо и шины



Топлива и резины под зелёным флагом тут хватает примерно на 30-32 круга. В отличие от дорожных и городских трасс, тут нет более мягкого и более жёсткого составов. Как и на других овалах, шины на правой стороне будут жёстче, чем на левой, при этом левая передняя шина более жёсткая, чем левая задняя. Из-за асимметричной настройки подвески под «бэнкинг» (наклон в поворотах) шины изнашиваются неравномерно, что иногда приводит к вибрациям иногда уже после примерно 16-го круга. Инженеры пытаются как можно более равномерно загрузить резину, стараясь приблизиться к их одинаковому износу. Это является ключом к хорошему темпу на длинных дистанциях. Всего на уик-энд будет доступно 14 комплектов резины. Как и обычно, тут важно экономить резину и топливо, а также принимать правильные решения под жёлтыми флагами.

Настройки



Пакет аэродинамики тут такой же, как был в Техасе. Это стандартный обвес для скоростных овалов, но несколько иной, чем тот, который используется в Индианаполисе, в сторону чуть большей прижимной силы. Также тут отличается допустимый диапазон по настройкам. Настроить машину в Поконо куда сложнее, чем в Индианаполисе и на любом другом овале. Машина на овальных трассах настраивается асимметрично, с учётом бэнкинга. Обычно самый кочковатый поворот служит своеобразной «гранью» того, насколько низко можно настроить машину. Сами настройки заточены так, чтобы днище было как можно ниже и в наибольшей степени параллельно трассе в центре поворота, где самые высокие нагрузки, поэтому правая сторона настроена выше, а колёса и с левой, и с правой стороны наклонены налево. Но сделать так, чтобы днище было настолько параллельно дорожному полотну в центре поворота, как на других овалах, тут попросту невозможно. Загвоздка Поконо заключается в том, что все три поворота совершенно разные, о чём подробно было написано выше. При том, что и в Индианаполисе даже у опытных инженеров не получается по-настоящему идеально настроить машину, в Поконо им приходится идти на куда больший компромисс в регулировках машины. В этом году, как и год назад, на скоростных овалах используются титановые ограничительные блоки на доске скольжения, созданные для предотвращения взлётов машин при разворотах. Из-за них машины приходится поднимать примерно на сантиметр выше, из-за чего машина теряет немалую часть прижимной силы, создаваемой днищем. Но, как мы видели уже в прошлом году, серии удалось неплохо компенсировать эту потерю, и на качестве гонки в Поконо это сказаться не должно. Как и в Индианаполисе, тут сильные перегрузки и очень высокие скорости.

Погода

В этом году погода не должна помешать гонщикам по ходу уик-энда, в отличие от прошлого года, когда гонка была перенесена на понедельник. И в субботу, и в воскресенье дождя не ожидается. Температура воздуха днём будет доходить до 25 C.

Расклад сил



Часто в Поконо сильны те пилоты, которые были быстры в Индианаполисе. Нет сомнений в том, что среди фаворитов мы увидим гонщиков Andretti Autosport, которые были очень быстры в Инди, где победу одержал пилот этой команды Такума Сато. Но не будем забывать, что действующим победителем гонки в Поконо является Уилл Пауэр, гонщик команды Penske, которую не стоит списывать со счетов, к тому же Кастроневес в этом году финишировал на втором месте в Инди 500. Нет сомнений в том, что здесь будут быстры машины Dale Coyne Racing, но если Эд Джонс, финишировавший третьим в Инди 500, может войти в число претендентов на победу, то его напарник Эстебан Гутьеррес впервые проведёт гонку на скоростном овале. Год назад за победу в Поконо сражался Михаил Алёшин. Тогда, пролидировав 87 кругов, он финишировал вторым, но в этом году, похоже, команда Schmidt Peterson Motorsports не смогла сохранить прошлогодний импульс на больших овалах. Обидно, что Михаил Алёшин вынужден был досрочно закончить свой сезон в IndyCar до Поконо. Здесь он всегда выглядел особенно хорошо. В 2014 году он сражался в топ-5, и только заминка механиков привела к финишу на седьмой позиции. Так как после долгого отсутствия, о чём будет написано ниже, IndyCar вернулся на эту трассе лишь в 2013 году, то здесь не так много победителей среди действующих пилотов. С момента возрождения этапа IndyCar в Поконо никто не смог выиграть на «Хитром треугольнике» дважды. Из четырёх пилотов в действующем пелетоне выступают трое – Диксон, Хантер-Рей и Пауэр. Лидер чемпионата Джозеф Ньюгарден в четырёх стартах в Поконо три раза финишировал в топ-5, и из них один раз в первой тройке. Его ближайший соперник по турнирной таблице Кастроневес лишь одну гонку закончил в топ-5, финишировав на второй позиции в 2014 году.

История



Старт гонки в Поконо в 1980 году

Гонки IndyCar в Поконо стали проводиться в 1971 году. Традиционно тут проходила одна из 500-мильных гонок «Тройной Короны», в которую, помимо Инди 500 и Поконо 500, также входила гонка Калифорния 500, проходившая на трассе Ontario Motor Speedway, трассе-близнеце Индианаполиса (автодром был закрыт в декабре 1980 года) в Калифорнии. После закрытия овала Онтарио «Тройная Корона» больше не разыгрывалась до 2013 года. Единственным пилотом, кто смог выиграть в один сезон все три гонки «Тройной Короны», стал Эл Анзер-старший в 1978 году. Гонка Поконо 500 продолжала проводиться до 1989 года. В том году Эмерсон Фиттипальди прошёл свой лучший круг в квалификации со средней скоростью 340.722 км/ч. Трассу критиковали за кочковатость и низкий уровень безопасности, в частности, за маленькие зоны безопасности внутри трассы, и в итоге в 1990 году Поконо покинула календарь IndyCar. В 2013 году треугольник Поконо вернулся в календарь cерии с 400-мильной гонкой, а уже в 2014-м вернулась дистанция в 500 миль. Также в 2013 году была возрождена традиционная «Тройная корона», и за победу во всех трёх 500-мильных гонках можно было получить $1 000 000. Место «Западного Индианаполиса» (так называли трассу Онтарио) занял двухмильный овал в Фонтане. Начиная с прошлого года «Тройная корона» вновь не разыгрывается, так как календарь покинула гонка Калифорния 500. Выиграть все три гонки тройной короны с 2013 по 2015 год так никто и не смог. Гонка серии IndyCar сейчас единственная 500-мильная гонка в Поконо, так как обе гонки серии NASCAR Sprint Cup на этой трассе с 2012 года сократили до 400 миль.

Интересные факты

• Улицы города Лонг Понд, где находится трасса Поконо, названы в честь знаменитых гонщиков: Эл Анзер Роуд, Донохью Драйв, Бобби Анзер Роуд, Андретти Драйв, и Андретти Роуд — улица, которая ведёт на трассу.

• В NASCAR Sprint Cup это единственный овал, где пилоты переключают передачи. Некоторые пилоты считают, что это, скорее, дорожная трасса с тремя поворотами, а не овал. Кто-то называет Поконо «roval» — от «road course» (дорожная трасса) и «oval».

• Все объекты трассы работают на солнечной энергии.

Расписание

Суббота, 19 августа

16:00 - 17:15 – первая сессия свободных заездов

20:00 – квалификация

00:00 - 00:30 – заключительная сессия свободных заездов Воскресенье 20 августа

21:40 – Старт гонки (500 миль/200 кругов) На территории России в прямом эфире гонку покажет телеканал «АВТО24». Начало трансляции в 21:00. *Указано московское время Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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