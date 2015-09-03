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DS будет продавать автомобили в России отдельно от Citroen - автоновости

DS будет продавать автомобили в России отдельно от Citroen - автоновостиDS будет продавать автомобили в России отдельно от Citroen

Автор фото: фирма-производитель

Концерн PSA несколько лет назад выделил в отдельное подразделение премиальный бренд DS, машины которого до этого продавались бок о бок с массовыми Citroen. Но в России, дорогие «диезы» по-прежнему представлены в дилерских центрах Citroen. По новой стратегии DS вскоре развернет у нас собственную дилерскую сеть.

Сейчас в компании активно ведут переговоры с российскими дилерами и подбирают партнеров. «Мы ищем партнеров по продвижению бренда DS Automobiles в Москве и Санкт-Петербурге и рассматриваем сотрудничество в формате дилерского центра полного цикла, который будет осуществлять продажу новых автомобилей и сервисное обслуживание, — заявил директор по качеству и развитию бизнеса Peugeot, Citroen и DS в России Владимир Казначевский. — Предпочтение отдаем компаниям, которые имеют опыт работы в премиальном сегменте автобизнеса, устойчивое финансовое положение и квалифицированную команду менеджмента, нацеленную на продвижение бренда DS на региональном рынке».

В компании говорят, что с 2010 года, когда появилась первая модель DS, по всему миру было продано 700 тысяч автомобилей марки DS. Сегодня в гамме DS девять моделей: 9 моделей: DS3, DS3 Cabrio, DS4, DS4 Crossback, DS4S, DS5, DS5LS, DS6, DS 7 Crossback. Часть моделей представлена исключительно на китайском рынке.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:03      |      Категория:  Автоновости
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