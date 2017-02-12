ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Врачи допустили Себастьяна Бурдэ к гонкам Врачи серии IndyCar официально допустили Себастьяна Бурдэ до гонок. Ранее француз уже получил допуск от своего личного доктора и провёл тесты на трассе Мид-Огайо. Официальное решение главного врача серии IndyCar Кевина Шайда официально завершает курс реабилитации, который Бурдэ проходил начиная с 20 мая после аварии в Индианаполисе. «Это отлично, всё должно было быть сделано шаг за шагом, – сказал Бурдэ. – Доктор Шайд сказал, что последние снимки выглядят очень хорошо. Это значит, что теперь при возможном переломе не обязательно сломается эта кость, и перелом будет в другом месте, потому что кости хорошо срослись». Себастьян Бурдэ точно вернётся за руль во время финальной гонки сезона в Сономе. Но при благоприятных обстоятельствах он может выступить уже в Уоткинс-Глене в начале сентября. «Пока что я не говорил с Дейлом [Койном] и не знаю, что у него в планах», – сказал Бурдэ. Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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