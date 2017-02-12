Врачи допустили Себастьяна Бурдэ к гонкам

Врачи серии IndyCar официально допустили Себастьяна Бурдэ до гонок. Ранее француз уже получил допуск от своего личного доктора и провёл тесты на трассе Мид-Огайо.Официальное решение главного врача серии IndyCar Кевина Шайда официально завершает курс реабилитации, который Бурдэ проходил начиная с 20 мая после аварии в Индианаполисе.«Это отлично, всё должно было быть сделано шаг за шагом, – сказал Бурдэ. – Доктор Шайд сказал, что последние снимки выглядят очень хорошо. Это значит, что теперь при возможном переломе не обязательно сломается эта кость, и перелом будет в другом месте, потому что кости хорошо срослись».Себастьян Бурдэ точно вернётся за руль во время финальной гонки сезона в Сономе. Но при благоприятных обстоятельствах он может выступить уже в Уоткинс-Глене в начале сентября.«Пока что я не говорил с Дейлом [Койном] и не знаю, что у него в планах», – сказал Бурдэ.Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
После аварии гонщика Hyundai Тьерри Нёвиля на заключительном 15-м ССУ Ралли Швеция, представитель Toyota Яри-Матти Латвала вышел на первую строчку, и теперь в борьбе за лидерство ему предстоит отбить...
Во Владивостоке завершился 5-ый дальневосточный турнир по фигурному катанию Кубок СК «Полюс». В течение трех дней, юные фигуристы со всего региона показывали различные программы, технику исполнения,...
В Citroen приняли решение расширить программу выступлений в финальной части сезона чемпионата по ралли. «Двойные шевроны», которые в этом году представляет частная команда PH Sport, выступят на трёх...
Двухкратный чемпион мира Фернандо Алонсо считает, что командам не составит труда разобраться с новым форматом квалификации, и уверен, что уже к первому Гран При все будут иметь полностью продуманную...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!