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Врачи допустили Себастьяна Бурдэ к гонкам

Врачи серии IndyCar официально допустили Себастьяна Бурдэ до гонок. Ранее француз уже получил допуск от своего личного доктора и провёл тесты на трассе Мид-Огайо.

Официальное решение главного врача серии IndyCar Кевина Шайда официально завершает курс реабилитации, который Бурдэ проходил начиная с 20 мая после аварии в Индианаполисе.

«Это отлично, всё должно было быть сделано шаг за шагом, – сказал Бурдэ. – Доктор Шайд сказал, что последние снимки выглядят очень хорошо. Это значит, что теперь при возможном переломе не обязательно сломается эта кость, и перелом будет в другом месте, потому что кости хорошо срослись».

Себастьян Бурдэ точно вернётся за руль во время финальной гонки сезона в Сономе. Но при благоприятных обстоятельствах он может выступить уже в Уоткинс-Глене в начале сентября.

«Пока что я не говорил с Дейлом [Койном] и не знаю, что у него в планах», – сказал Бурдэ.

Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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