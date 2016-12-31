Geely показала новый кроссовер - автоновости

Компания Geely рассекертила облик крососвера S1, созданного в компании после перехода в нее из Volvo Питера Хорбери. Машина получила кузов в стиле купеобразного хэтчбека, у него довольно плавные формы, что нетипично для последних моделей Geely с их «рубленными» формами.

Машина длиной 4465 мм займет промежуточную ступеньку между Geely Boyue и Emgrand CS. Колесная база составляет 2668 мм, что должно сделать салон кроссовера довольно просторным для автомобилей С-класса.

Официальные технические хараткериски S1 пока не раскрыты. По неофициальным данным кроссовер получит два бензиновых двигателя: турбированный объемом 1,4 л и 1,5-литровый «атмосферник». Их мощность равна 133 и 103 л.с. соответственно. Для турбоварианта кроме механической коробки передач будет также предлагаться вариатор.

Продажи Geely S1 в Китае должны начаться в октябре этого года.