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Geely показала новый кроссовер - автоновости

Geely показала новый кроссовер - автоновостиGeely показала новый кроссовер

Автор фото: фирма-производитель

Компания Geely рассекертила облик крососвера S1, созданного в компании после перехода в нее из Volvo Питера Хорбери. Машина получила кузов в стиле купеобразного хэтчбека, у него довольно плавные формы, что нетипично для последних моделей Geely с их «рубленными» формами.

Машина длиной 4465 мм займет промежуточную ступеньку между Geely Boyue и Emgrand CS. Колесная база составляет 2668 мм, что должно сделать салон кроссовера довольно просторным для автомобилей С-класса.

Официальные технические хараткериски S1 пока не раскрыты. По неофициальным данным кроссовер получит два бензиновых двигателя: турбированный объемом 1,4 л и 1,5-литровый «атмосферник». Их мощность равна 133 и 103 л.с. соответственно. Для турбоварианта кроме механической коробки передач будет также предлагаться вариатор.

Продажи Geely S1 в Китае должны начаться в октябре этого года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:50      |      Категория:  Автоновости
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