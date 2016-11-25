Расписание гоночного уик-энда 17-20 августа

Летний перерыв потихоньку подходит к концу, и за неделю до Гран При Бельгии поклонники автоспорта смогут войти в ритм насыщенных уик-эндов.В четверг откроет уик-энд старт Ралли Германия в 20:10 по московскому времени. Осталось четыре ралли до конца сезона, однако в чемпионате нет никакой определенности: у Тьерри Нёвиля и Себастьена Ожье по 160 очков, а Отта Тянака и Яри-Матти Латвалу на третьем и четвертом местах разделяет всего пять очков.Те, кто любят формульные серии, будут рады этапу Формулы 3 в Зандворте. Между главными претендентами на титул Максимилианом Гюнтером, Ландо Норрисом и Джоэлем Эрикссоном всего 26 очков (266, 248 и 240 соответственно). Россиянин Никита Мазепин, выступающий за Hitech GP, занимает 12-ю строчку с 52 очками на счету.Первая тренировка Ф3 стартует в 13:30, вторая – в 14:15, а уже в 18:50 состоится первая квалификация. В субботу в 11:45 начнется первая гонка, а в 17:15 – вторая квалификация. И завершится уик-энд Ф3 двумя воскресными гонками в 12:05 и в 17:55.В Зандворте Формула 3 станет серией поддержки этапа DTM. В немецком туринговом чемпионате тоже всё плотно среди лидеров: Маттиаса Экстрёма и Рене Раста разделяет всего очко (113 против 112 в пользу шведа). В Нидерландах у BMW будет еще один шанс заработать очки и сократить отрыв от идущих вторыми Mercedes (341 очко против 308).В пятницу в 18:00 начнется первая тренировка, а в субботу пройдет сразу три сессии: вторая тренировка, первая квалификация и первая гонка (в 10:45, 12:40 и 15:45 соотстветственно). Завершится уик-энд сначала тренировкой – в 09:50, и затем второй квалификацией и второй гонкой – в 13:00 и 16:15.Пожалуй, главным событием уик-энда станет гонка IndyCar Поконо 500. Для поклонников Михаила Алёшина на этой неделе прозвучала не самая приятная новость: в окончании этого сезона россиянин не выступит в составе Schmidt Peterson Motorsports, которая на его замену взяла Себастьяна Сааведру.Первая тренировка в Поконо состоится в 16:00, тогда как в 20:00 будет дан старт квалификации. В полночь с субботы на воскресенье стартует финальная тренировка, а в 21:40 начнется гонка.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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