Маттиа Бинотто: Ferrari может избежать штрафов за смену компонентов двигателя
Технический босс Ferrari Маттиа Бинотто уверен, что команда сможет избежать наказаний за смену компонентов силовых установок в этом сезоне.В 2017-м гонщикам разрешено использовать только по четыре версии любого компонента, а у Кими Райкконена с Себастьяном Феттелем уже стоят четвертые спецификации турбин.«Безусловно, нас беспокоит, что на старте сезона турбины вышли из строя, – процитировали Бинотто в Motorsport Week. – Поэтому пришлось быстро перейти на третью и четвертую версии, но уже с некоторыми доработками по надежности.Сейчас турбины работают прекрасно, и до конца сезона мы сможем использовать уже имеющиеся, поскольку у них сохранился запас по километражу. Наша цель – закончить сезон, использовав только четыре турбины».Бинното подчеркнул, что в борьбе с Mercedes ситуация будет меняться от гонки к гонке. Добавим, что Ferrari уступает Mercedes в Кубке конструкторов 39 очков, на счету Скудерии четыре победы, а у "Серебряных стрел" – шесть.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
ФОНБЕТ-Первенство России по футболу вышло на финишную прямую. По воле случае, уже до начала матча три прямых конкурента "желто-синих" в борьбе за право остаться в ФНЛ свои встречи закончили. Армейцы...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!