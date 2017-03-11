ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маттиа Бинотто: Ferrari может избежать штрафов за смену компонентов двигателя Технический босс Ferrari Маттиа Бинотто уверен, что команда сможет избежать наказаний за смену компонентов силовых установок в этом сезоне. В 2017-м гонщикам разрешено использовать только по четыре версии любого компонента, а у Кими Райкконена с Себастьяном Феттелем уже стоят четвертые спецификации турбин. «Безусловно, нас беспокоит, что на старте сезона турбины вышли из строя, – процитировали Бинотто в Motorsport Week. – Поэтому пришлось быстро перейти на третью и четвертую версии, но уже с некоторыми доработками по надежности. Сейчас турбины работают прекрасно, и до конца сезона мы сможем использовать уже имеющиеся, поскольку у них сохранился запас по километражу. Наша цель – закончить сезон, использовав только четыре турбины». Бинното подчеркнул, что в борьбе с Mercedes ситуация будет меняться от гонки к гонке. Добавим, что Ferrari уступает Mercedes в Кубке конструкторов 39 очков, на счету Скудерии четыре победы, а у "Серебряных стрел" – шесть.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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