Zagato превратила Aston Martin в универсал - автоновости

Итальянские мастера из кузовного ателье Zagato уже давно облюбовали модели Aston Martin в качестве базы для создания эксклюзивных автомобилей. К имеющимся купе и родстеру на базе Vanquish они добавили трехдверный универсал с кузовом shooting brake и спидстер.

Все автомобили будут выпущены крайне ограниченным тиражом в 325 экземпляров. Из них будет 99 купе, 99 родстеров, 99 универсалов и 28 спидстеров. Стоимость одного экземпляра автомобиля составит минимум 850 тыс. долларов, но весь тираж раскуплен еще до старта производства.

Все кузовные панели будут выполнены из углеволокна. Вне зависимости от типа кузова автомобили Aston Martin от Zagato получат 5,9-литровый атмосферный V12 мощностью 600 л.с и 8-сутпенчатую автоматическую коробку передач.

