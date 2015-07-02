ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Шарль Леклер: Выступать в Ferrari – моя мечта Протеже Ferrari и лидер общего зачета Формулы 2 Шарль Леклер рассказал, как важна для него поддержка Скудерии на пути к Формуле 1. «Приятно, что в СМИ часто стали связывать мое имя с Ferrari и Формулой 1, – рассказал Леклер в интервью официальному сайту Ф1. – Я каждый день думаю о том, чего хочу достичь, и всегда выкладываюсь ради этого на сто процентов. Цель одна – оказаться в Формуле 1, а если получится сделать это с Ferrari, то исполнится моя большая мечта. Однако в ближайшие месяцы мне нужно сосредоточиться только на титуле в Формуле 2. Если не добьюсь там успеха, ни о каком продвижении не будет и речи». Леклер добавил, что Академия Ferrari способствует его карьерному росту: «Для меня было важно оказаться в такой организации, как Академия Ferrari. Формула 1 – закрытый мир, поэтому важно найти наилучший вариант для собственного роста на пути к Ф1. К тому же у меня есть доступ к прекрасному симулятору Ferrari. Он здорово оттачивает технику новичка и готовит его к гонке. Ferrari помогает мне быть физически готовым, я чувствую, что вырос и стал сильнее. Также стоит отдать должное психологам Академии: они дали понять, насколько важно гонщику оставаться психологически устойчивым».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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