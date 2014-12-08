Renault Kaptur получил вариатор в самой дешевой версии - автоновости

Компания Renault стала предлагать вариатор для базовой версии Life кроссовера Kaptur. Машина, оснащенная системой стабилизации, двумя подушками безопасности, кондиционером, аудиосистемой, электростеклоподъемниками, зеркалами с электроприводом и обогревом и кнопкой запуска двигателя обойдется в 929 990 рублей. Кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с.

По словам представителей компании вариатор X-Tronic был разработан при участии российских инженеров. При этом, у варианта с вариатором на поллитра ниже, чем у варианта с механикой, расход топлива, который составляет 7,1 литра на 100 километров.

Основным конкурентом Renault Kaptur на российском рынке является Hyundai Creta. Самый доступный вариант с «автоматом» и 1,6-литровым двигателем обойдется минимум в 949 900 рублей.

