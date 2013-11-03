Volkswagen все же сделает серийным кроссовер Taigun - автоновости

Многие уже и подзабыли яркий концепт Taigun, который Volkswagen показал в Бразилии в 2008 году. Некоторое время в концерне колебались делать ли модель серийной, а в итоге решили отказаться от нее из-за дороговизны.

Дело в том, что VW Taigun создан на базе городского субкомпакта Volkswagen up! У него собственная платформа и множество уникальных компонентов. В итоге, цена Taigun выходила слишком высокой для борьбы на рынке.

Но конкуренты, имеющие в своем активе очень маленькие кроссоверы, такие как Renault с KWID и Ford с EcoSport, заставили руководство немецкой компании пересмотреть свое решение. Серийный вариант концепта Taigun будет построен на укороченной модульной платформе MQB, а его длина не превысит 3,8 метров. Машина будет исключительно переднеприводной, а под капотом будут литровые 3-цилиндровые бензиновые двигатели (1.0 MPI и 1.0 TSI). Продаваться машина будет исключительно на рынках развивающихся стран, таких как Индия или Бразилия.

