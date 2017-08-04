ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валттери Боттас: Я нахожусь в своей лучшей форме Валттери Боттас уверен, что спустя полсезона в Mercedes находится в своей лучшей форме. Валттери выиграл гонки в России и Австрии, а перед летним перерывом пять раз поднимался на подиум. «Я чувствую, что прекрасно вписался в команду, поэтому вряд ли моя скорость может пострадать из-за того, что я новичок, – процитировали Боттаса в Motorsport Week. – Я ощущаю себя частью команды, которая меня полностью поддерживает. Однако я осознаю преимущество Льюиса Хэмилтона, ведь он уже много лет с командой. Я сейчас на пике своей формы, и уверен в себе и грядущих результатах». Боттас также прокомметировал свое соперничество с напарником: «Льюис – один из самых быстрых гонщиков в Формуле 1. Я понимал, что с ним трудно бороться, тем не менее я думаю, что у меня есть шанс. Мои результаты показали критикам и мне самому, каков мой настоящий уровень».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ... Подробнее Во Всемирных играх боевых искусств, прошедших в Санкт-Петербурге, смогли поучаствовать и наши спортсмены. Спортсмен из Архангельска сотрудник УФСИН РФ Алексей Сачивко смог завоевать единственное... Подробнее Обычный для тренировки поединок теперь имеет особый статус. Друг другу противостоят не просто друзья и партнеры по спортивному клубу кендо, а два чемпиона России. Андрей Чемерис привез золотые медали... Подробнее Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон утверждает, что готов на всё в оставшихся четырех гонках сезона, лишь бы нивелировать преимущество своего напарника Нико Росберга в 33 очка и стать чемпионом. После... Подробнее В предстоящее воскресенье, 20 декабря, яхтсмены Приморского края подведут итоги уходящего года. На праздничном вечере, по традиции, соберутся спортсмены и организаторы регат, участники парусных... Подробнее 10 августа исполнился ровно год с того момента, как Рио Харьянто покинул Формулу 1, уступив место в Manor Эстебану Окону. С тех пор о первом индонезийском гонщике абсолютно ничего не слышно. Товарищи... Подробнее Дженсон Баттон – 3-й/9-й: Наш автомобиль испытывает проблемы во время сильных порывов ветра, это же касается и меня, поскольку тяжело точно пилотировать в таких условиях, особенно в медленных... Подробнее Автомобиль Haas сезона 2017 успешно прошел обязательные краш-тесты FIA в преддверии первого блока предсезонных тестов, который начнется 27 февраля в Барселоне. Ф1 входит в новую эру технического... Подробнее Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда считает, что Льюис Хэмилтон попросту был быстрее Нико Росберга на Гран При Китая.... Подробнее Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон согласился, что в преддверии нового сезона Формула 1 потеряла направление для дальнейшего развития. По мнению британца, гонки MotoGP является более... Подробнее