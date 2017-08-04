Валттери Боттас: Я нахожусь в своей лучшей форме

Валттери Боттас уверен, что спустя полсезона в Mercedes находится в своей лучшей форме.Валттери выиграл гонки в России и Австрии, а перед летним перерывом пять раз поднимался на подиум.«Я чувствую, что прекрасно вписался в команду, поэтому вряд ли моя скорость может пострадать из-за того, что я новичок, – процитировали Боттаса в Motorsport Week. – Я ощущаю себя частью команды, которая меня полностью поддерживает.Однако я осознаю преимущество Льюиса Хэмилтона, ведь он уже много лет с командой.Я сейчас на пике своей формы, и уверен в себе и грядущих результатах».Боттас также прокомметировал свое соперничество с напарником: «Льюис – один из самых быстрых гонщиков в Формуле 1. Я понимал, что с ним трудно бороться, тем не менее я думаю, что у меня есть шанс. Мои результаты показали критикам и мне самому, каков мой настоящий уровень».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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