ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Действительно ли Формула 1 так прибыльна, как кажется? Недавно многие СМИ сообщили, что уже в первые полгода после покупки коммерческих прав Ф1 Liberty Media смогла погасить долг Ф1 в размере одного миллиарда долларов, а операционная прибыль за три месяца до конца июня составила 45 миллионов долларов. Успехи и провалы Liberty Media в первой половине сезона-2017 Журналист Forbes Кристиан Силт уточнил, что непосредственно Formula One Group понесла чистые убытки в размере 27 миллионов долларов, а суммарный минус оказалась на отметке в 123 миллиона долларов. Как отмечают в pitpass.com, Ф1 и FOM – совершенно разные организации. Коммерческими правами на Ф1 обладает компания из Джерси Delta Topco. Ее и купили в Liberty Media за 4,6 миллионов долларов в январе. Сама Liberty относится к Liberty Media Corporation, владеющей Delta Topco наряду с рядом других организаций, начиная с бейсбольной команды «Атланта Брэйвз» и заканчивая радиовещательной компанией SiriusXM. В прошлом году Liberty создала структуру, которая позволяет приобрести акции своих различных бизнес-подразделений, а не компании в целом. Эти подразделения охватывают связанные активы, принадлежащие Liberty, поэтому SiriusXM Group названа в честь вещателя, группа Braves – в честь бейсбольной команды, а Formula One Group – в честь Ф1, поскольку Liberty владеет Delta Topco. Однако эти группы не владеют активами. Финансовые результаты групп просто отражают показатели активов, принадлежащих Liberty. Сами группы, включая FOM, не являются компаниями или юридическими лицами и предлагают лишь акции. Такие активы, как акции Liberty в медиа-компании Time Warner и ее 34% акций организатора событий Live Nation, также относятся к FOM, которая в основном показывает результаты работы Delta Topco. Предыдущий владелец Delta Topco, частный инвестиционноый фонд CVC заработал примерно 4,4 миллиарда долларов перед тем, как продать DT Liberty. В 2016 году чистая прибыль Delta Topco составила около 38 млн долларов, а за год до этого она достигла 32 миллионов. Однако о прибыльности FOM говорить не приходится. Операционная прибыль рассчитывается путем вычета текущих расходов компании из ее выручки. Основной расход Delta Topco – выплаты призовых денег командам, и вторым в этом списке значатся выплаты процентов по долгам. У Ф1 по-прежнему крупный долг, который брала CVC на покупку бизнеса. В конце июня он достиг 3,4 миллиардов долларов. Ф1 действительно выплатила один миллиард кредиторам, однако это далеко не конец истории. Как показал другой отчет Forbes, Liberty на покупку Ф1 потратила только 301 млн долларов, остальные же деньги были потрачены с помощью акций и кредитов, которые мощно было взять благодаря активам компании. Часть этих денег была выплачена предыдущим владельцам Ф1. Liberty выпустила облигации на сумму 445 млн долларов, которые конвертируются в акции Time Warner, и 350 млн долларов – в акции Live Nation. Сумма долга таким образом составила 1,2 млрд долларов, но нельзя забывать, что и Liberty брала кредиты на активы FOM для покупки Ф1. Пускай Delta Topco выплатила долгов на миллиард за последние полгода, новые кредиты всё компенсировали. Таким образом, к концу июня у FOM накопилось долгов на сумму шесть миллиардов долларов, а выплаты по процентной ставке у Liberty Media Group составили не 7 миллионов, как раньше, а 118. Однако в первом полугодии было меньше гонок, поэтому, вероятно, Delta Topco получит прибыль от 12 гонок второй половины года. Как добавляют в Forbes, последствия этого серьезные: инвесторы покупают акции FOM, поэтому, когда она объявляет о значительных чистых убытках, операционная прибыль Ф1 уже не имеет значения. Когда в среду объявили о потерях, акции Formula One Group упали в цене на 3% всего за четыре минуты после открытия биржи Nasdaq, что составило потерю примерно в 194 миллиона долларов. После цена акций немного поднялась, но пока не достигла прежнего уровня.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

