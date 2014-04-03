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Создатель Ferrari Enzo готовит собственный суперкар - автоновости

Создатель Ferrari Enzo готовит собственный суперкар - автоновостиСоздатель Ferrari Enzo готовит собственный суперкар

Некоторым автомобильным дизайнерам не сидится без дела. Кен Окуяма из их числа. Автор суперкаров Ferrari Enzo, Ferrari P4/5 и Porsche Boxster представит в конце этой недели суперкар собственной разработки, который получил имя Kode 0-Zero.

Пока Окуяма опубликовал лишь пару фрагментов суперкара, который будет построен вокруг карбонового монокока. Судя по фотографиям у машины будет клиновидная передняя часть, переднего бампера не будет, а вместо него появится антикрыло.

Суперкар будет иметь среднемоторную компоновку и получит атмосферный двигатель V12. Мощность двигателя неизвестна, но по предварительным оценкам она составит около 600 л.с.

В прошлом году Окуяма показывал открытый суперкар Kode57, который посвятил двум легендам Ferrari 250 Testa Rossa и Jaguar XKSS, которые были представлены в 1957 году. Двигатель на Kode75 имел мощность 600 л.с.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:03      |      Категория:  Автоновости
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